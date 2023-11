– Dette er en fin sjanse for rennbyggen til å oppleve andre kulturer. Vi er jo en flerkulturell kommune.

Det sier daglig leder for Rennebu Frivilligsentral Maj Britt Svorkdal Hess i forkant av tirsdagens arrangement i kultursalen.

Inkludering

Gratisarrangementet «En smak av verden» byr på mat, mangfold, kulturinnslag og mingling.

– Både maten og praten smaker bedre når vi spiser sammen, slår hun fast.

Det er frivilligsentralen sammen med Flyktningtjenesten (AIK) som står bak arrangementet, som er kommet i stand med støtte fra Gjensidigestiftelsen for mangfold og inkludering.

– Så pågår det inkluderingstiltak hele året, blant annet i form av språkkaffe, turgruppe og andre sosiale tiltak. «En smak av verden» er på en måte en avslutning av prosjektet for i år, sier Svorkdal Hess.

Hun understreker at et slikt arrangement er en flott måte å få alle de som har flyttet til kommunen til å bli kjent med lokalbefolkningen - og motsatt.

– Kultur på tvers, sier hun, og forteller videre at de må ta i bruk flere kjøkken for å få laget maten.

Stolte mattradisjoner

– Ja, de samles på kjøkkenet her på frivilligsentralen og på kjøkkenet i Rennebuhallen, det er tross alt 60 personer som skal kokkelere, smiler hun.

Folk kan altså få en smakebit av mattradisjoner fra blant annet Kongo, Syria, Eritrea og Ukraina når dørene til kultursalen åpner tirsdag ettermiddag.

– De er så stolte av sin mat og vil gjerne vise denne frem. De er også takknemlige for all den hjertevarmen de møter i Rennebu, så jeg håper virkelig mange kommer. Dette mangfoldet er viktig for at Rennebu er et godt sted å være, sier Svorkdal Hess.