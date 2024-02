Årets mønstring er 2. mars i Oppdal kulturhus, og påmeldingsfristen er førstkommende søndag 11. februar.

– UKM står for Ung Kultur Møtes. Det er en plass hvor ungdom får prøve seg på fremføring på scene med fremføringer, eller å stille ut sine kunstverker. Eller så kan man melde seg på som arrangør, konferansier eller i medieavdelingen, forteller Jørn Hoel, som er kulturskolelærer i Oppdal.

– Vi har begynt å forstå at mange anser UKM kun som et sceneshow, men det er så mye mer. Det er den største samlingsplassen for ungdom som er interessert i kultur. Du kan melde deg på med bilder, dikt, ett år hadde vi en som danset med rockering. Vi trenger også mange som kan være med bak scenen, hvor det er mye arbeid å gjøre, sier barne- og ungdomsarbeider Sigurd Rønning.

Venner for livet

De to kameratene møttes faktisk på UKM for 15 år siden, og har vært venner siden.

– Der fikk vi venner for livet. Å få være med på stemningen som er der, det er magisk, sier Rønning.

Han forklarer at man raskt kan bli overrasket over hvor mye man kan ha til felles med andre, bare man blir med på mønstringen.

– Jeg vil si at det er den beste måten å møte folk på.

Møtene på UKM kan føre til så mangt.

– En av guttene i bandet mitt møtte faktisk sin nåværende ektefelle på fylkesmønstringen for 15 år siden. Så det er mye som kan skje på UKM. Meld dere på, sier Hoel.

Hoel og Rønning håper at mange foreldre og besteforeldre, som kjenner sine barn best, ser muligheten å bli med på UKM for hva den er.

– Av innslag som allerede er meldt på er det alt fra luftakrobatikk og drill til musikalske solo og bandinnslag. Det er meldt på kunst til utstilling og det er påmeldte unge arrangører og konferansierer. Og det er fortsatt god plass til enda flere.

The big 4 med Pernille Christiansdatter Jørgensen (til venstre)Sina Abraha på vokal, Marie Holten og Ai Ni Tun December (bak, på trommer) under fjorårets konsert. Foto: Kjerstine Mæhle Skjøtskift

Mye erfaring og moro

Mønstringen skjer i mars, men det blir mye å gjøre i forkant.

– Dagene i forveien går til rigging og planlegging. Hvis man er konferansier kan det være lurt å bli kjent med innslagene som forberedelse. Hvis man er med i medieteamet lager man filmer og teasere, legger ut bilder på sosiale medier og mye annet. De som skal opptre har lydprøver og øvinger, så det er mye som skjer, sier Hoel.

Rønning forklarer også at hvis man er i tvil om å melde seg på fordi man ikke er kjent med tekniske ting som justering av mikrofoner og forsterkere, så skal de voksne hjelpe til med det.

– Vi voksne skal være med å legge til rette og sette gode rammer for ungdommen. Men de skal jo også gjøre det meste selv, for å lære seg dette.

Tamara Ivanovic gikk videre til fylkesmønstringen i fjor med flott, klassisk gitarspill. Foto: Kjerstine Mæhle Skjøtskift

Fylkesmønstringen

Hvis man melder seg på den lokale mønstringen kan man også gå videre til fylkesmønstringen, hvis man er over 12 år.

Det gjelder både for de som fremfører og stiller ut, og de som arrangerer.

– I fjor hadde vi med 13 ungdommer som arrangører på fylkesmønstringen. De var med for å hjelpe til bak scenen og med arrangementet, sier Rønning.

Fylkesmønstringen er 26. april på Frøya, og landsfestivalen er i Bodø 21. til 25. juni.

– I Oppdal er UKM for dem på 13 til 20 år. Så har vi BKM for de som er 10 til 12, sier Hoel.

– Det er en veldig viktig del for både de minste og de eldre å få være med på dette. Det er en arena for alle, sier Rønning.

På www.ukm.no/oppdal kan man melde seg på mønstringen.

I fjor var det 74 påmeldte, og 79 året før.

– Vi håper på like mange om ikke enda flere i år, sier Hoel og Rønning.

– Vi er også vant med at det kommer en del påmeldinger dagen etter fristen. Sånn er det jo med ungdom, men prøv å melde dere på i god tid.

The Stones gikk videre til fylkesmønstringen i 2023. Her med Jon Goksøyr Viken og Noah Langø. Foto: Kjerstine Mæhle Skjøtskift

Torsdag ettermiddag var det 16 påmeldte, med både artister, konferansierer og arrangører.

Blant innslagene finner vi klassikere fra rockebandret med som «Smells like teen spirit» av Nirvana, og 15 år gamle Tamara Ivanovic tar med seg sin klassiske gitar for å spille bossa nova som hun gjorde med stor suksess i fjor.