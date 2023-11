– Vi har planlagt countrykonserten i et års tid. Det har vært intense øvinger på mye kjent musikk. Vi skal ha med oss gjesteopptredener, dansere fra kulturskolen og flinke musikere. Så dette skal bli artig, forteller songlagets musikalske leder Willy Olsen til Radio E6.

Songlaget har ikke for vane å synge country, men det har vært et spørsmål i flere år om de ikke kunne begi seg ut i denne sjangeren fra både medlemmer og sangglade tilskuere.

– Vi har et ganske variert repertoar til vanlig. Så vi sikter oss inn på en retning for denne konserten, sier Marit Dørum Jære.

Full pakke

Når laget skal ut i noenlunde ukjent farvann kan det være godt å ha med seg gode støttespillere. Det unge sangtalentet Elita Tysland har blitt hentet inn for å være solist på flere sanger.

– Jeg var på skolen og læreren min Kirsten Bergfall fortalte at koret hennes skulle ha country-konsert i november. Hun vet at jeg hører mye på country, og lurte på om jeg ville være med på en sang. Så ble en sang til to, og to ble til flere, sier Tysland.

Alle gleder seg til å stå sammen på scenen i Oppdal kulturhus søndag 5. november.

– Noen er veldig glad i country, og andre kunne vel tenke seg noe annet. Men når vi går for noe så gjør vi det hundre prosent, sier Olsen.

Elita Tysland er godt vant med å stå på scenen. Her fra fjorårets romjulskonsert. Foto: Tore Brendryen

Får med seg dansere

Trioen ønsket seg låta «9 to 5» av Dolly Parton som musikk i studio.

– Grunnen til at vi ønsker oss den er at Ane Røtvei instruerer 18 dansere på ca 9 år som begynte på kulturskolen i fjor. Vi så denne gruppa danse til denne musikken, og de ønsket vi å ha med oss. Så det blir en veldig fin opptreden på søndag. Jeg snakket med Ane i går, og hun sa at ungene gleder seg veldig til dette. Det blir full pakke.

Songlaget har solgt mange billetter til søndagens konsert.

– Det er plass til flere enda, men det er bare å stille opp og kjøpe seg billett. For dette blir en trivelig kveld, helt sikkert, sier Dørum Jære.

Solist på «9 to 5» er Elita Tysland.

Oppdalsartist Frode Haarstad (t.h.) sammen med kompis, orkdaling og tidligere Idol-deltager Kristian Raanes som begge deltar på songlagets country-aften.

Flere gjester

Oppdal Songlag består av 32 korsangere og de får med seg flere gjester på søndag.

De har fått med seg et pent knippe med lokale musikere anført av bygdas egen countryprofil Frode Haarstad, samt Sverre Stenløkk, Kristian Raanes, Elita Tysland, Oppdal Mannskor, Inge Hanshus og Svein Asphaug Dørum.

Alt styres av korets kyndige dirigent Rigmor Aas.

– Det blir artig å stå på scenen på søndagskvelden, sier Olsen.

Hvis countrykonserten blir en suksess, vil songlaget vurdere å sette opp konserten på nytt.

– Det er artig stoff å jobbe med, så hvis folk vil ha mer må vi vurdere det, sier Dørum Jære.