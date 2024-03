Det er laget både bøker, filmer og musikaler før om forbryterduoen.

– Denne musikalen lager en versjon av historien om Bonnie & Clyde som vi ikke har sett noe annet sted, sier Siri Black alias Bonnie til Radio E6.

Riksteatrets fortelling om det beryktede forbryterparet som herjet i USA under forbudstiden på 1930-tallet, forsøker å gå litt bak fasaden til hovedpersonene, ifølge Black.

– Bonnie vokste opp i et fattig hjem og drømte om å bli skuespiller i Hollywood. Hun skrev dikt og jobbet som servitør ved en kafé i Vest-Dallas, forteller Black.

Så møtte hun Clyde, som også drømte om å komme ut av fattigdommen.

Foto: Riksteatret

Dypere inn i historien

Det ble en kobling som førte de to på ville veier. De ranet sammen, drepte sammen og døde sammen. Bonnie og Clyde var uatskillelige.

Siri Black sier at de ønsekr å komme litt mer bak fasaden til de to og skape både engasjement og refleksjon.

– Vi går litt dypere inn i historien og ser på relasjonene, særlig med foreldrene. Det er ganske interessant. Foreldrene var viktige også da de to tok dårlige valg og var på flukt fra politiet. De vendte aldri ryggen til barna sine, men møtte dem i skogen og fikset både mat og klær til dem.

I Riksteatrets forestilling møter vi i tillegg til Siri Black, Heidi Gjermundsen Broch, Sondrey, Jakob Stabell og Chris Masters i det som omtales som ginstrende kjærlighet, dragningen mot det ulovlige, klassekamp og håpet om et bedre liv.

Se glimt fra musikalen her:

Gjensyn med Oppdal

Regissør og koreograf Belinda Braza lager visuelt eksplosive forestillinger som kombinerer lyd, lys, popmusikk, og dans på en unik måte, heter det i teatrets omtale.

For Siri Black er det ekstra artig med et gjensyn med Oppdal. Hun var på besøk her under Ramaskrik i 2022 i forbindelse med rollene sine i de to norske filmene Liv og Marerittet.

– Jeg gleder meg skikkelig til å komme tilbake til Oppdal, men jeg har ikke med meg ski denne gangen, for jeg skal til Færøyene i påska.