– Fy flate så mange dere er!

Kultur

Og så blir man litt tatt på senga over å være så mange i et rom, og å sitte helt inntil sidemannen når man er på konsert. Og for en som står på scenen og skuer utover sitt publikum, som nå teller 181 betalende i tillegg til sikkert noen gjester, må det være lov å komme med utbruddet «Fy flate» når man ser alle ansiktene, som Einar Lian-Bjørgum gjorde lørdag.

Det ble som Øyvind Sandum sa under konserten; «en merkedag på alle måter».

– Vi er glade for at så mange ville være med og feire gebursdagen vår.

Han mintes den spede starten for bandet, i 2009, da han hadde tonesatt et dikt av sin onkel Finn, og sendte det med spenning over til Einar Lian-Bjørgum.

Deretter sendte de den til Erlend Viken, og inviterte ham til å komme og spille den. De tre karene delte halvannen kilo kokt oksetunge, loff og sennep, og minst en flaske vin hver under innspillingen, forteller Sandum, og publikum ler godt. Og vel klokka 02.30 om natta mente de i fellesskap at de hadde spilt den inn bra nok.

Mandagen etterpå innså de det åpenbare; de trengte en vokalist.

«Er det greit om jeg spør kona», sa Lian-Bjørgum.

– Og jeg hadde såpass tiltro til ham når det gjaldt både smaken på kvinnfolk og teften på en god sangstemme, så jeg sa ja, fortalte Sandum fra scenen.

Og resten er bandhistorie.

Godt grep om penna

11,5 år senere spiller de denne låta foran publikum, som tekstforfatteren som bandets tilhengerskare har blitt vant til å kalle «onkel Finn», Finn Sandum, skrev den gangen han var rektor og hadde fått en angrende synder inn «På rektorkontoret».

Og det skal også nevnes at tekstene som har kommet bandet til del, om det er fra nevnte lyriker Sandum, eller Aslaug Høydal, er nære, varme og vakre, og har en evne til å treffe publikum midt i hjertet.

Om det er «Fjelltur», eller «Helsing til fjella», eller Eg vil løyne meg bort». Blant mange.

Einar Lian-Bjørgum visste hva han gjorde da han hentet inn kona Ingrid Lian-Bjørgum, og hennes stemme har bare blitt bedre og bedre gjennom årene, og fått sitt særpreg med fylde og klang. Og det sier litt om mannens syn på sin kone at når han først velger å covre en låt, så velger han en låt av Whitney Houston.

– Jeg tok det for god fisk at hun ville se stort på dette med nynorsk gjendiktning, og trekkspill, sa han lunt, før bandet spilte sin egen versjon av «I wanna dance with somebody.»

For Lian-Bjørgum har vist at han har like godt grep om penna som gitaren, og har skrevet flere nydelige tekster for bandet. Denne kvelden spiller de også «Ballerina», en låt han ble inspirert av da han fulgte en av døtrene på ballettundervisning.

– Man ser på slike øvinger ganske raskt hvem som utpeker seg med talent og kommer til å bli den neste prima ballerina, sa han. Selv hadde han lagt merke til en liten jente med tyllskjørtet på skakke, håret til alle kanter, og flekker på skjorta, som neppe kunne beskrives som «grasiøs», men som utpekte seg på annet vis:

– Det fantes ikke én jente i det rommet som kunne matche dansegleden hos denne vesle jenta, sa han.

En vakker låt ble dermed en nyttig påminnelse, og ikke minst en fortrøstningsfull tanke om at siden disse musikerne også er lærere, er det håp om at de har blikk for alle elevene i klasserommet.

Vi fikk høre om dynamikken i låtsnekringen når to av bandets tre medlemmer er gifte, og de fikk takket sine foreldre for støtte og tålmod, og ikke minst barnepass «mens vi fikk reise ut og realisere oss selv»,

Barteband

Ingrid Lian-Bjørgum beskyldte trommis Stian Lundberg for å ha inspirert de andre til å anlegge bart, uansett var det i alle fall en bebartet gjeng på scenen, med unntak av henne selv. I tillegg til ansiktshår er de drevne musikerne også utstyrt med en solid dose dyktighet, og de beste øyeblikkene under hele konserten er når de slipper taket og hengir seg til musikken, som i de siste låtene når tempoet går litt opp.

Det er Gjermund Strand (trommer) og Øystein Garli Dragset (tangenter) som sammen med Knut Sneve (bass og kontrabass) utgjør den opprinnelige forsterkningen til bandet, og denne kvelden får de også hjelp av nevnte Stian Lundberg, og Bjørn Kåre Odde på fele. Til sammen et sterkt musikalsk lag. Øyvind Sandum legger av og til trekkspillet bort og bytter det med kassegitar, der han gjør en solid jobb.

Det er som at bandet legger litt bånd på seg på de med nedpå låtene, og det er kanskje nødvendig med disiplin når det skal låte så samstemt og vakkert. For Sol i Skuggeskog har sitt særpreg, som kommer tydelig fram.

At de også har øvd mye og har god tone seg imellom, er det ingen tvil om. Og publikum setter tydelig pris på humoristisk småprat mellom låtene, samtidig som salen lot seg bevege av at hovedpersonene innimellom ikke klarer å skjule klumpen i halsen, når de tenker tilbake på hendelser opp igjennom.

11 år er et langt bandliv. Men det er mer i vente:

– Dette er ikke slutten, dette er bare en mellomstasjon, sier Ingrid Lian-Bjørgum.

– Vi har mye mer på hjertet.