Luftakrobatikk om masseutryddelse

Kultur

Solveig Svorkmo-Lundberg (18) brakte «tissues» til Oppdal, og siden har det spredt seg og blitt stort blant jentene i bygda. Det er rett og slett snakk om luftakrobatikk, der utøverne fester seg i store tøystykker og gjør spektakulære stunts mange meter over bakken. Tidligere har ungjenta gjort seg bemerket med monologer under Ung Kultur Møtes, og nå blir det et teaterstykke der kulturformene møtes.