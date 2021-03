Kultur

Filmen "The Sound of Music" høstet hele fem Oscar da den kom ut i 1965, og drama- og musikalen er da også en av verdens mest innbringende filmer noensinne. Nå har klassikeren forflyttet seg til Rennebuhallen, der 10. trinn ved Rennebu barne- og ungdomsskole torsdag kveld inviterte et begrenset antall publikummere til premiere i kultursalen.