Arrangementsansvarlig Erik Husby opplyser til NTB at Oppdal-løperen høyst trolig har valgt feil spor. I etterkant viste TV-bildene at mange løpere var usikre på hvor de skulle gå like etter skibytte etter om lag 10 kilometer.

Øyre Slind ledet med 13 sekunder etter skibytte midtveis på 20 kilometeren.

11 kilometer ut i løpet oppsto full forvirring, for plutselig var Weng 20 sekunder foran Øyre Slind.

Sistnevnte skjønte ingenting da Weng plutselig var foran – uten å ha passert henne i sporet.

– Det er full forvirring, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Det er helt vilt dette, det nærmer seg en liten arrangørskandale, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn under NRKs sending.

– Juryen har bestemt at vi kansellerer løpet. jeg skal stå her og ta imot jentene, sier juryleder Torbjørn Brooks Pettersen til NRK.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å be om unnskyldning på vegne av hele organisasjonen, sier jurylederen som er tydelig preget av tabben.

– Huff, jeg er på gråten.

Årsaken til feilen er at en rennfunksjonær ikke har flyttet mønepannene som sperret den rette løypetraseen.

Dermed gikk mange feil.

– Du gikk rett, men vi må kansellere løpet, sier Husby til Heidi Weng når hun kommer i mål.

– Det er greit for meg, sier Heidi Weng som kommer i mål først med Øyre Slind litt over 40 sekunder bak.

– For henne var det veldig kjedelig, sier Weng om Øyre Slind som ledet da hun gikk feil.