Når startskuddet går har en av løperne allerede løpt to mil

Sport

Røyken stod rundt ørene på en av bakmennene til det 41 år gamle løpet, Kjell Arve Husby, da han hadde fyrt av startskuddet og sendt løperne avgårde.

Som man kan se av bildene er det en ivrig gjeng som er gira på å enten slå sin egen pers, eller vise naboen at man er bedre. Noen er også med for å delta, som Rolf Kristian Mathisen forteller til OPP før start.

– Det er moro å være med, sier han, og forteller at han var med første gang for å få med kona, som egentlig var sprekere men ikke så gira på å konkurrere. Nå har han deltatt i flere år, og er også en av dem som spurter når han skal til å passere mållinja for 25. gang.

For det er 25 runder á 400 meter de skal løpe.

Hanne Mjøen Maridal har banerekorden på kvinnesiden, hun forteller at hun akkurat nå er inne i sesongpause, og ikke helt sikker på om hun skal slå sin egen tid fra i fjor, på 35.23.

– Jeg tar det litt som det kommer, sier hun, og sier humøret får avgjøre hvordan det blir, når hun er i gang. Hun har deltatt i oppdalsmila fire ganger tidligere.

Ånung Viken har rekorden på herresiden, og han stiller ikke i år. Tiden hans på 32.06 kan bli tøff å slå, det er greit å minne om at Oddvar Blokhus rekord fra 80-tallet på tiden 32.38 stod helt fram til 2020.

I Vikens fravær er det knyttet mest spenning til hvordan Håkon Ishol og Luke Campbell vil gjøre det. De to legger snart feltet bak seg, og løper sammen omtrent en kilometer før det blir klart at Campbell har tenkt å holde høyt tempo fra start.

– Jeg skjønte det gikk for fort, og den siste kilometeren har jeg angret på at jeg ble med på tempoet hans, sier Ishol etter løpet.

Han forteller at planen var å løpe rolig først, og raskere etterhvert.

– Men så ble det motsatt, smiler han, og røper at han ble for ivrig.

– Det er spesielt når det er hjembygda, vet du. Men det ble for «gale» å henge på ham.

Selv løp Ishol ett minutt bedre enn i fjor, med tiden 36.16.

– Da kommer du tilbake ett minutt enda raskere neste år?

– Ja, planen er 35 minutter neste år. Og nå må jeg, når jeg har sagt det i avisa, ler han.

Det skal ikke by på noe problem å holde seg i form, denne sommeren har han løpt Jotumheimen ultimate challenge, over Glittertind, Galdhøpiggen og til Juvass, han har stilt i Meråker Mountain challenge og Moonvalley seven lakes run i Måndalen. Da han stilte i NM nylig, falt han og dro på seg en lårhøne og måtte hinke til mål, så nå var det godt å fullføre i Oppdal.

– Fokuset er fjelløping, men jeg forsøker å holde baneformen ved like.





Maratonmannen vant

Diametralt motsatt av dagens vinner, Luke Campbell, altså.

Han spurter inn til tiden 34.30, med mange heiende familiemedlemmer langs gjerdet.

– Du kunne løpt enda fortere, mener tilskuer og familiemedlem Bjørn Volden, men da rister Campbell bare på hodet.

Ikke i dag.

– Det hadde vært gøy om Ånung Viken deltok neste år, det hadde vært artig å forsøke å henge på ham, sier han til OPP.

Selv trives han best på løpebane, selv om han har deltatt fem-seks ganger på Oppdal fjellmaraton. Og han påpeker at Ishoels innsats er imponerende denne dagen:

– Jeg er imponert over at du gjorde det med piggsko! Du hadde slått meg om vi løp i fjellet, sier han smilende.

Campbell hadde løpt seg god og varm før start denne dagen, for klokka ti løp han de vel åtte kilometerne til Driva, og tilbake igjen, før han stilte til start på Oppdalsmila klokka tolv.

– Jeg trener mot maraton, og der er det sånn at man må løpe fort selv om man har slitne bein, forteller han.

Han deltok i maraton i Frankfurt tidligere, og hadde mål om tiden 2.30 på asfalt. Det ble 11 sekunder over målet, men det må være innafor.

Nå trener han transportløping, til og fra jobb, mellom åtte og ti kilometer hver vei.

– Jeg løper mellom 130 og 150 kilometer i uka, sier han.

De er to australiere som deltar i oppdalsmila, begge er gift med oppdalsjenter. Peter Dew kommer inn noen minutter senere enn Campbell, men han har ikke konkurrert mot sin landsmann i dag. De visste nemlig ikke om hverandre før OPP påpeker at de er landsmenn.

– Jeg ble slått av Jon Gauterud, det er litt trist, sier Dew. Gauterud er naboen i Nedre Tunveg.

Hanne Mjøen Maridal kommer inn først av kvinnene, og kan klatre opp på pallen sammen med Luke Campbell denne dagen. OPP fikk ikke pratet med henne i all viraken, men overhørte henne si at hun var seks minutter dårligere enn persen.

Dagens yngste løper, Erik Grøtte (10) løp inn til tiden 48.27.

– Jeg ville slå rekorden min fra i fjor, på tiden 47.56, sier han.

Og legger til:– Jeg tenker det er bra, det der. Jeg hadde ikke trent så mye i år, jeg har jogget noen runder på Støren da jeg var i karantene etter en fotballkamp mot Rennebu i høst. Jeg får slå rekorden neste år. Jeg skal bare øve mer, slår han fast.

Klar beskjed fra Kahu

Kjell Arve Husby er blant Oppdalsmilas opphavsmenn, og han er fornøyd etter dagens løp.

– Dette er folkehelse, for store og små, og gamle og unge, slår han fast.

Han tror de fleste har løpt 25 runder.

– De skal telle selv, og så er det ikke alle som er like gode til å telle. Det må man bare ta med., smiler han.

– Her er det både gode løpere som er med, og noen som er i ferd med å bli gode, legger han til.

Så blir han alvorlig.

– Det er dumt at de rev ned tidtakerbua, og så skjer det ikke noe mer. Det er ikke bare å rive og gå fra, understreker han.

Og kommer med en anmodning:

– Når de nå selger Vitnett så blir det så mye penger i kommunen, at da kan de sette opp ei ny bu. Det kan du skrive og ta med!





Resultater Oppdalsmila Damer Hanne Mjøen Maridal 39.19 Margrethe Blokhus 44.58 Kristin Gjønnes. 45.12 Tove Thun Almlid 47.06 Hanne Hojem 1t 24 min Herrer: 74 Luke Campbell 34.30 70 Håkon Ishoel 36.16 78 Bård Botten 39.45 Ørjan Trenmo 40.54 Espen Brend 41.04 Morten Fossland 42.08 Christian Røe 42.10 Kjetil Wærnes 42.16 48 André Midtskogsæter 42.57 64 Jon Gauterud 45.06 Tore Almlid 45.11 86 Peter Dew 45.26 61 Andreas Welander 45.45 Arve Kristian Pettersen 45.58 83 Olav Langseth 46.15 90 Inge Lauritzen 46.54 Eskil Rønning 47.22 Erik Grøtte 48.27 Henrik Ottesen 48.55 Vidar Grøtte 49.24 Torbjørn Mikkelsen 50.33 Torkel Kant 52.48 Isak Arnsteinsønn Dørum 55.38 Hans Bøe 56.56 Erlend Voll 1.00.16 Rolf Kristian Mathiesen 1.01.42 Magne Høie 1.01.59 Cato Lundquist 1.01.59 Kilde: Vollan FK





Hør fra Oppdalsmila på radio E6 mandag mellom klokka 09 og 10.00

God stemning under Oppdalsmila:





Var du en av løperne søndag? Her kan du se deg selv løpe: