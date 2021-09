Sigrid (22) tråkket seg til topps i debutsesongen

Sport

I sin aller første sesong som landeveissyklist, gikk Sigrid Ytterhus Haugset (22) fra Rennebu like godt helt til topps sammenlagt i Norgescupen (NC) landevei klasse U23.

I helga kronet hun en oppsiktsvekkende debutsesong med å kapre tredjeplassen på søndagens avsluttende temporitt i klasse Kvinner Elite under NC i Sandnes.

Kjempejobb i front

Selv om Sigrid sykler for Ringerike SK, må syklistene selv gjøre hundre prosent av jobben i temporitt, og da er det også hundre prosent rennbygg som står for det formidable resultatet.

NC Temporitt Kvinner Elite ble vunnet av Ane Iversen, Kristiansands Cykleklubb, foran Sonja Mol, Tasta og Omegn sykkelklubb, mens Sigrid Ytterhus Haugset krysset målstreken, 25 sekunder bak vinneren og med god margin ned til Ingrid Lorvik, CK Victoria på fjerdeplass.

Sigrid la også ned en kjempejobb på lørdagens fellesstart, der hun lå i front og dro feltet i store deler av rittet, noe som hjalp lagvenninnen Vibeke Lystad i Ringerike SK til å gå helt til topps.

– Jeg er veldig fornøyd, og nå er målet å bli så god som mulig. Drømmen er å få delta i store flerdagersritt, sier Sigrid til OPP.

Taktikk og samarbeid

Sesongen er over, så nå er det best mulig forberedelse til den neste som gjelder for idrettstalentet fra Berkåk.

– Ja, nå er det å legge inn mest mulig trening i vinter. Det gir mersmak når det går bra, men så lærer man også mye og blir sterkere av motstand, sier hun.

Sigrid trener hver eneste dag, og treningen foregår i stor grad ute fra sykkelsetet.

– Jeg trener veldig sjelden på treningssenter, men kanskje jeg burde gjøre det mere om vinteren, tenker hun høyt.

Sykling handler mye om taktikk og lagsamarbeid, og typisk nok trekker hun frem lagvenninnen sin seier i fellesstarten som sesongens høydepunkt. Selv om hun personlig måtte nøye seg med en åttendeplass.

– Vi er jo et lag, så mitt beste minne er da lagvenninnen tok seieren nå på lørdag, sier hun etter å ha ligget i front og gjort grovjobben store deler av rittet.

– Ringerike SK er en god klubb med flere sterke syklister, der vi pusher hverandre, og der jeg stortrives, understreker hun.

Multitalent

Hun er også kjent som en kløpper med løpesko på bena, og har flere sterke prestasjoner på CV'n. Den karrieren er uansett et avsluttet kapittel.

- Kroppen tåler ikke all løpingen, så hvis jeg deltar i en eller annen konkurranse i fremtiden, blir det i tilfelle på innfall der og da, sier hun.

Når Sigrid ikke sitter på sykkelsetet, studerer hun Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet ved NTNU i Trondheim.

- Nokså knotete navn, men veldig interessant, smiler hun gjennom telefonen.

- Alle gode lag trenger en Sigrid

Også sykkelfolket i moderklubben er imponert over prestasjonene til sambygdingen.

- Det mest imponerende med Sigrid er måten hun har tatt nivået etter at hun først og fremst har drevet med løp. Det er noe som må fungere i topplokket, for det er tøft å sykle i 60-70 km/t i tette felt. Sigrid gunner på og virker å være uredd, sier sykkelentusiasten Kjetil Værnes i Rennebu idrettslag.

Værnes understreker at det er et kvalitetsstempel når en såpass hardt satsende klubb som Ringerike SK omfavner sykkeltalentet fra Rennebu.

- Det at hun er med i Ringerike og blir satset på er et kvalitetsstempel. Sigrid får mye skryt av ledelsen i klubben, og da lagvenninnen vant på lørdag, fikkSigrid anerkjennelse for den jobben hun gjør underveis med å dra feltet. Et godt sykkellag trenger sånne som Sigrid, slår han fast.