Scoret og ble skadet i tøff batalje

Sport

Det ble en jevn batalje da et voksent og fysisk sterkt Hitra-lag møtte ungdommelig stå på vilje på Rennebu kunstgras lørdag ettermiddag. 4. divisjonsoppgjøret endte med en knepen ett-måls seier til gjestene, i en kamp der resultatet kunne ha bikket begge veier.

- Vi hadde god tro på seier før kampen. Vi må utnytte ungdommens stå på vilje, men gjør noen naive valg underveis, sier trener Olav Stavne.

Blandede følelser

Et synlig bevis på ungdommelig mot fikk vi da Steinar Sørum Rise (17) gav Rennebu ledelsen etter snaue tjue minutter. Sørum Rise satte på turboen og rakk ballen akkurat foran Hitras forsvarer, men pådro seg samtidig et skikkelig overtråkk da han ble taklet hardt i det han scoret.

- Vi sitter derfor igjen med blandede følelser etter scoringen, sier Stavne.

Hvordan det står til med beinet, er foreløpig uvisst, men Stavne er optimist og tror Sørum Rise er klar for spill igjen ganske raskt.

Også Mathias Halseth (18) fikk merke at det var robuste motstandere som var på helgavisitt til Rennebu. Halseth ble tråkket på hånda, og må muligens belage seg på en tur på røntgen etter bataljen.

- Hånda er ikke god, men det går greit. Jeg har ikke hatt tid til å få sjekket den ennå, for jeg var på jobb på Esso søndag og er på skolen nå. Det er ekstra kjedelig at det er høyrehånda det gikk ut over. Vet ikke om det er brudd, så jeg tror nok jeg må få den sjekket, sier tøffingen til OPP mandag formiddag.

Snorre Olav Joramo (16) har også synlige minner fra oppgjøret, etter at han gikk over ende og skled bortover asfaltstripa etter en duell ved sidelinja.

Kontret inn seiersmålet

Olav Stavne sier at han overhodet ikke har tenkt på dommeren etter kampen, selv om kamplederen la lista relativt høyt.

- Så lenge det er likt for begge lag er det greit, og det er i hvert fall ikke dommerens skyld at vi tapte, sier han.

En drøy halvtime før slutt fyrte vikarierende kaptein Øystein Østerås av en suser som hadde god retning mot nettmaskene, men som ble blokkert. Hitra gikk deretter rett i angrep og satte inn det som skulle vise seg å bli den kampavgjørende scoringen.

Midtstopper og fast kaptein Christian Ilvang sonet karantene etter utvisningen mot Buvik i forrige serierunde.

- Det merkes selvsagt at sjefen i forsvaret er borte. Vi snudde om på midtbanen med to sentrale bak og en foran, noe som fungerte bra. Litt skuffet over resultatet er det derfor absolutt lov å være, sier Olav Stavne.

Rennebu beholder Orkla 2 bak seg på tabellen. De er uten poeng og med ett lag bak beholdes plassen i divisjonen.

Kampfakta 4. div menn avd. 04

Rennebu - Hitra 1-2 (1-1)

Mål Rennebu: Steinar Sørum Rise (18 min.)

Hitra: Mads Røvik (22), Sindre Sætherbø Kvakland (58)

Dommer: Eskil Svedberg, Sjetne IL

Gule kort: Roar Strand Hansen, Sindre Heggen Johansen, Johan Slåttavik Johansen, Sindre Sætherbø Kvakland (alle Hitra)

Rennebu: Tormod Johnson Eggan, Mathias Halseth, Snorre Olav Joramo, Markus Nyberg, Mats Emanuel Andersson Renander, Ola Håker Stavne, Øystein Østerås, Jørgen Østerås, Emil Angell, Ole Gunnes, Steinar Sørum Rise, Jonas Butt Aalbu, Håkon Halseth, Yohannes, Shiden Gebrehiwot