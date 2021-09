Samler skyttere til det nest største etter landsskytterstevnet

Sport

I styremøte i Gauldal skyttersamlag den 17. september, ble Rennebu skytterlag tildelt Landsdelskretsstevnet Bane. Stevnet vil arrangeres i tidsrommet 11. og 12. juni 2022.

- Dette er det største skytterstevnet som arrangeres i Norge utenom Landskytterstevnet, forteller Trond Jære i Gauldal skyttersamlag.

Skytteranlegget i Gammelstødalen nærmer seg ferdigstillelse.

– Gammelstødalen skytteranlegg er gjenoppstått etter at det gamle anlegget måtte flyttes i forbindelse med bygging av ny E6, og et stort banestevne i juni -22 kan dermed bli både ildprøven og en god anledning til å vise fram det nye anlegget, sier Jære.

For et par år siden ble det klart at Gammelstødalen skytebane kom i veien for Nye Veiers E6-prosjekt Ulsberg-Vindåsliene.

Da måtte anlegget rives, og Nye Gammelstødalen skytebane gjenoppbygges om lag 100 meter lenger øst for den gamle.

Kontrakten mellom Norgeshus Oppdal Bygg som fikk anbudet, og Nye Veier beløper seg til omlag 22 millioner kroner.