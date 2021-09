Unge ryttere gikk til topps

Sport

Thea-Sophie Nitter (14) og ponnien Kilconly Smokey fra Oppdal Hestesportsklubb ble i helga kretsmestre i dressur.

På sine fem starter i LB og MC på Bruråk Hestesportsklubb sitt landsstevne, tok de tre førsteplasser og to andreplasser. Dette gjorde også at de ble kåret til stevnets beste ponniekvipasje og at de fikk 3. plass i LB/LA-cupen som ble arrangert denne helgen.

Målsettingen før stevnet var i tillegg å kvalifisere til seg til årets hallmesterskap som går på Starum i oktober, noe de klarte med glans.

Årets ferske Norgesmester for ponni, Emma Løkken (16), vant også i sin eneste start denne helgen.

Med hele 72,2 prosent var de i klassen MB nesten 10 prosentpoeng foran neste ekvipasje på listen. Emma er nå inne i sitt siste år med ponni og skal fra neste sesong konkurrere som juniorrytter.

Med flotte Mr. Gold G er hun med helgens resultat nå allerede kvalifisert til årets hallmesterskap og neste års Norgesmesterskap for junior.