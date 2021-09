Verdens største scooterstjerne: Avslørte nyhet i USA i dag

Sport

Etter å ha imponert hjemme i Norge i 2014, ble oppdalingen hentet over til den amerikanske proffligaen av Warnert Racing i 2014.

16-åringen sjokkdebuterte i USA og «The viking rocket» tok kjapt steget opp i den gjeveste Pro-klassen i snowcross. Nå har Elias Ishoel vunnet tre ganger på rad – og kjørt for Boss Racing i alle tre år.

Nå er det slutt, lørdag ettermiddag slapp han nyheten om lagskiftet på sosiale medier.

Samtidig ble nyheten offentliggjort under en stor amerikansk motormesse i Minnesota der alle vinterens motorsportnyheter ble sluppet, både om nye lag, nye kjøretøy og nye kjørere. Også oversikt over sesongens løp ble avslørt.

Lagbyttet til Ishoel var en av de store nyhetene, men scootermerket er den samme.

– Jeg skal fortsette å kjøre Skidoo, men skifter lag fra Boss Racing til Thene Motorsport, forteller Ishoel til OPP.

Boss Racing blir nedlagt, og ifølge Ishoel er det i samråd med Skidoo-ledelsen han har bestemt seg for å knytte seg til Thene Motorsport, som eies av en tidligere snocrosskjører.

– Jeg har hatt et godt samarbeid med Skidoo, i samråd med dem har jeg funnet den beste løsningen og den beste planen, sier Ishoel.

Han får med meg mange av de samme servicefolkene på det nye laget.

– Det blir mye likt som før egentlig, sier Ishoel som blir den eneste Pro-kjøreren på det nye laget.

Ifølge Ishoel er en annen grunn til byttet at Thene Motorsport har en egen treningsbane rett ved der Ishoel bor når han kjører i USA.

To-årskontrakt

Ishoel har signert for fabrikken for to år.

– Det betyr at det blir minst to år til i USA. Det høres helt sykt ut at dette blir min åttende sesong, tida har gått fort.

Nå er Ishoel i Oppdal og bruker høsten til å komme i løpsform.

– Jeg driver med mye forskjellig, sykler, kjører motocross, trener kondis og styrke, for å være klar.

I år blir et ingen løp før jul, det første løpet kommer i starten av januar.

– Jeg reiser over midt i desember, og blir i USA til avslutningen i mars. Det blir en mer komprimert sesong denne gangen.

Dollarglis

Ishoel legger ikke skjul på at sju år i USA har bygget opp en god bankkonto uten å ville gå inn på dollarbeløpene. I tillegg til premiepenger for seire i løp og sammenlagt, ligger de store dollarutbetalingene i bonusen fra scootermerkene, som for Ishoel sin del er Skidoo. De betaler godt for hver seier verdens beste kjører gjør på deres merke.

– Joda, det har blitt bra, sier Ishoel om økonomien - uten å ville gå i detalj om hvor mye to-årskontrakten er verdt.

Og det kan bli flere seire og penger på konto. For Ishoel har ikke tenkt å legge opp med det første.

– Jeg kan godt ha igjen over åtte år, mener 23-åringen.

– Du har kjørt sju sesonger nå, vunnet de tre siste. Hva driver deg til å fortsette?

– Å vinne mer, det er ingenting som slår det!