Sport

Etter 0-2-tap mot Nederland i den første kampen slo det norske G16-landslaget Moldova 2-1 i Syrenka Cup søndag. Tirsdag avsluttet Norge turneringen med 2-0-seier mot Romania. Anders Hartveit Ryste og Benjamin Thoresen Faraas scoret målene.

Oppdalingen Håkon Røsten spilte hele kampen, og ledet igjen Norge slik han har gjort det også de to første kampene i Polen.

– I dag var vi gode og vi hadde kontroll gjennom store deler av kampen. Romania la seg lavt og vi fikk styre mye av spillet. Vi skapte en del sjanser og scoret på to av dem. Det var en solid og godt gjennomført kamp av oss, sier landslagstrener Gunnar Halle til fotball.no.

- Vi visste at vi møtte et kontringslag, men spillerne var disiplinerte og fulgte kampplanen vi hadde lagt. Vi tok brodden ut av angrepsspillet deres gjennom måten vi forsvarte oss på.

Til OPP sier Gunnar Halle følgende om sin kaptein fra Oppdal:

– Håkon har gjort en bra turnering og spilt mye. Han har vært solid og god, og vært en av våre beste spillere her nede. Han gjør et solid inntrykk, sier Halle.

16-åringen meldte overgang fra Oppdal til Rosenborg før denne sesongen og har i høst spilt fast på Rosenborg 2.

– Defensivt er han god i duellspillet, og han leser spillet bra. Han har en bra langpasning, men det varierer litt. Han har litt å gå på i det offensive spillet, og kunne bidratt mer framover mot Moldova. Men totalt sett gjør han noen gode kamper, sier Halle.

Mens treneren byttet mange spillere underveis i kampene, spilte Røsten hele kampen både mot Nederland og Romania. Mot Moldova ble han byttet i pausen. I alle tre kampene har Røsten vært Norges kaptein.

Tøff start mot Nederland

Den tidligere Premier League-proffen har ledet G16-landslaget ut i sin første turnering etter at koronapandemien stoppet alle kampene i fjor. De norske guttene ble kastet til ulvene mot Nederland i første match.

– Det var en tøff åpning, men vi spilte en veldig god defensiv kamp, sier Halle.

– Gutta var spente før sin første landskamp og de får en referanse på hvor de ligger når de møter Nederland som er ett av de beste lagene. Da hadde gutta litt høye skuldre, men vi fikk testa oss bra. Det er særlig offensivt at vi har mer å gå, sier Halle til OPP.

I høst skal Røsten & co ut i EM-kvalifisering mot Belgia, Aserbadsjan og Luxembourg.

– Nå vet vi hvor standarden ligger, sier Halle.

På grunn av koronavirus-pandemien har G16-landslaget hatt med seg egen lege til Syrenka Cup.

– Det har vært veldig nyttig for oss å ha en lege i støtteapparatet både for å forhindre smitte, men også for å kunne gi best mulig behandling når spillere blir skadet. Det merket vi i dag da Jonas Tviberg Torsvik og en spiller fra Romania skallet i en duell. Begge måtte til sjekk på sykehus, sier Halle.