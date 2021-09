Ungguttene scoret i årets første seier

Sport

Etter to solide nederlag i sesongstarten, ble det endelig noe å juble for da Rennebu A-lag møtte Orkla 2 i tredje serierunde.

To sene scoringer av henholdsvis Emil Angell og Ole Gunnes uten at gjestene greide å kvittere mer enn en gang, gjorde at Olav Stavnes disipler kunne juble over tre poeng søndag ettermiddag.

Det ble en jevn kamp på Berkåk kunstgras, der det hele kunne gått begge veier, men ungguttene i oransje kjempet som løver helt til kampen ble avblåst, og slitet ble til slutt belønnet med årets første seier.

– Jeg skulle ønske at det vi gjør ute på banen er av enda bedre kvalitet. Det var jevnt utpå der, men vi står kampen ganske bra og får to sene scoringer. Det er positivt, sier Stavne nøkternt.

Unggutten Emil Angell fikk altså æren av å score Rennebus første mål i årets 4. divisjon. Spissen fulgte et gjennomspill og rakk akkurat ballen først i duellen mot bortelagets keeper, da denne stormet ut i det som ble et forgjeves forsøk på å avverge scoringen.

Et nytt gjennomløp ti minutter før slutt sendte Ole Gunnes alene med keeper. Gunnes var iskald da han plasserte ballen til side for keeper, og selv om bortelaget reduserte helt på tampen, holdt det denne gangen helt inn for Jutulan.

Stavne forteller at seieren var viktig, også med tanke på å ha mulighet til fortsatt spill i 4. divisjon.

–Vi må ikke vinne kamper, men det lå jo litt i hodet at vi samtidig måtte vinne denne kampen for å ha sjanse til å holde oss i divisjonen. Tre poeng i 4. divisjon med disse ungguttene er neimen ikke dårlig, sier treneren, ikke så rent lite stolt av spillerne sine.

Lørdag om en snau uke spiller Rennebu borte mot ubeseirede Buvik, før de tar imot Hitra hjemme lørdag 18. september.

Kampfakta 4. divisjon menn 4. div avd 04.

Rennebu - Orkla 2 2 - 1 (0-0)

Dommer: Petter Eriksen,Trygg/Lade SK

Mål Rennebu: Emil Angel (78), Ole Gunnes (83)

Orkla 2: Tor Egil Johansen (89)

Gule kort: Emil Angell, Øystein Østerås (Rennebu), Erik Johansen Forbord, Tor Egil Johansen (Orkla 2)

Rennebu: Tormod Johnson Eggan, Mathias Halseth, Christian Ilvang, Markus Nyberg, Mats Emanuel Andersson Renander, Ola Håker Stavne, Håkon Halseth, Øystein Østerås, Steinar Sørum Rise (Snorre Olav Joramo) Emil Angell, Ole Gunnes.