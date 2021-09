Pappa så Håkon (16) lede Norge i debuten: – Jeg var litt skjelven

Sport

Pappa Hans Erik Røsten satt på tribunen i Starograd og fulgte sønnens debut i landslagsturneringen i Polen fredag.

– Klart det er ekstra stas å være kaptein i debuten og lede laget ut på banen med det norske flagget på brystet. Det var en flott ramme med innmarsj og nasjonalsang, forteller Hans Erik Røsten som har tatt turen til Starograd for å følge sønnens landslagsdebut.

Den ble utsatt halvannet år som følge av koronapandemien, men klokka 12 fredag blåste dommeren i gang kampen mellom Norge og Nederland i Syrenka Cup.

For et år siden spilte Håkon Røsten for Oppdals juniorlag mot spillere fra Brekken og Alvdal. Nå er Røsten RBK-spiller og på motstanderlaget stilte spillere fra Ajax, PSV og Borossia Dortmund.

– Selv om det egentlig ikke er en kamp som betyr så mye, er det noe spesielt når du ser sønnen din debutere på landslaget. Jeg var litt skjelven og nervøs på hans vegne, litt mer enn under en vanlig kamp i oppdalsdrakta, innrømmer Røsten.

Tøff matching

Sønnen fikk nok å gjøre som midtstopper mot et ballsikkert og svært godt nederlandsk landslag.

– Det var klasseforskjell. De var rett og slett veldig mye bedre med ball enn de norske spillerne som ble springende mye mellom. Det var powerplay i to omganger, og Norge hadde vel knapt en sjanse. Det ble tynt framover.

Som midtstopper fikk Røsten 90 tøffe minutter, men ryddet solid unna inne i boksen. Det ble med to baklengsmål og kapteinen spilte hele kampen i en match der Norge byttet mange spillere uten at det hjalp særlig.

Hans Erik Røsten forteller at far nok var mer fornøyd med sønnens innsats enn det sønnen selv var.

– Han liker jo ikke å tape, og ergret seg over at pasningsfoten ikke var helt på topp i dag.

Mye bra defensivt

Landslagstrener Gunnar Halle var imidlertid fornøyd med den defensive jobbingen i kampen, ifølge fotball.no:

- Vi møtte et veldig bra lag i dag. Nederland er gode i denne årgangen og vi fikk testa oss bra. Vi gjorde mye bra defensivt, men kunne vært bedre offensivt, sier Halle.

Røsten møtte blant andre den sterke spissen Julian Rijkhoff som allerede er plukket opp av Borossia Dortmund. Han scoret Nederlands andre mål.

Talentspeidere

Turneringen i Polen samler i tillegg til Norge og Nederland G16-landslagene til Polen, Moldova, Romania, Tsjekkia, Portugal og England.

– Det var kanskje en del talentspeidere rundt om på tribunen?

– Ja, det var påfallende mange menn i dress med notatblokk her i dag, kommenterer Hans Erik Røsten som legger til at sønnen trives godt der han er i dag - som førsteårselev på videregående skole i Trondheim og fast på Rosenborgs 2. lag.

Søndag skal Norge møte Polen eller Moldova før turneringen avsluttes med plasseringskamp tirsdag.

Senere i høst møter de norske gutta Aserbajdsjan, Luxembourg og vertslandet Belgia i EM-kvalifiseringen. Kampene spilles fra 6. til 12. oktober.