Kommer til verdenspremieren: – Jeg gleder meg til Oppdal!

Det blir filmfest i Oppdal kulturhus lørdag 2. oktober når Aksel Lund Svindal og begge regissørene kommer til Oppdal med storfilmen «Aksel».

To uker før den lanseres på kino blir dette den første offentlige visningen av filmen.

Det er ikke tilfeldig at det ble Oppdal, forteller Aksel Lund Svindal til OPP.

– Vi tenkte at det hadde vært kult å finne et sted å vise den først som både har et skimiljø og er et sted jeg har et forhold til. Da tenkte vi at det kunne være gøy å ha Oppdal som det første stedet filmen blir vist noen gang.

For alle andre må vente på «Aksel», Oppdal blir de første.

– Vi kan vel like gjerne kalle det en verdenspremiere!

Ungdomsårene i Oppdal har satt dype spor i livet til 38-åringen. Aksel Lund Svindal kom til skigymnaset i Oppdal i august 1998 og bodde i bygda fram til 2001.

–Jeg var 15 år da jeg kom til Oppdal, og det er mye du ikke vet om verden utenfor nabolaget ditt da. Oppdal var et fantastisk sted å være på ski, men også for andre opplevelser i naturen. Jeg stortrivdes og miljøet på skigymaset var helt fantastisk. Det var noen av de mest intensive årene i livet mitt, det å bo alene, lage mat og vaske klær samtidig som du skal trene og gjennomføre skolen på en god måte. Å flytte og bo for seg selv var en rå opplevelse som jeg gjerne ville gjort en gang til hadde jeg fått sjansen, sier Lund Svindal.

«Aksel» forteller historien om en av Norges største idrettsprofiler gjennom tidene, Aksel Lund Svindal. Filmen skildrer dramatiske hendelser i utforløypene, opp- og nedturer i livet utenfor bakken og kampen mot en kropp som sliter med å tåle belastningene.

I filmen forteller Lund Svindal om nedturene i karrieren, han falt stygt i Vail i 2007, men kom tilbake og tok verdenscupseieren i utfor i samme bakke ett år senere.

– Jeg var rett og slett redd, fryktelig redd, men jeg måtte kjøre for seieren selv om kroppen hadde lyst til å stoppe, forteller Lund Svindal til OPP.

Helt magisk

Lørdag 2. oktober kommer også regissørene Even Sigstad og Filip Christensen - Field Productions har levert solide skifilmer i en årrekke og disse filmene har vært veldig populære på kino i Oppdal. Oppdalingen Eirik Finseth er blant de som har vært ute på skikjøring verden rundt med sin gamle klassekamerat og venn Aksel Lund Svindal.

– Dette blir helt magisk, sier kinosjef Morten Haagensen som har vært på filmfestivalen i Haugesund denne uka. «Aksel» er en av storfilmene i den sterke norske filmhøsten vi har i vente.

– Vi har ventet lenge på denne filmen. Aksel er jo på mange måter litt «vår» etter at han gikk på skigymnaset her. Mange i Oppdal kjenner han, og har fulgt den eventyrlige karrieren som fulgte årene etter. At vi nå får selveste verdenspremieren betyr masse for oss. Vi er veldig stolte og tror det vil skape en folkefest på kino i Oppdal.

Mesternes mester

Lund Svindal kjører fortsatt mye på ski, men har ingen offisiell oppgave for skiforbundet.

– Jeg savner alle de tingene rundt miljøet mer enn konkurransene, treningssamlingene og reisene rundt med gutta. Hele kulturen der har vært fantastisk. Men selv om jeg savner det, angrer jeg ikke på at jeg valgte å slutte, sier Lund Svindal.

I vinter dukker han opp igjen som programleder for NRKs populære program Mesternes Mester, som han vant i 2021.

– Det har vært veldig lærerikt, og det var en fantastisk gjeng med deltakere. Det var mer gøy å være deltaker, men fantastisk moro å være programleder.

Men først kommer filmen om han selv.

– Jeg har ikke sett den ferdige filmen selv, selv om jeg har passet på at alt er korrekt. Jeg er ganske spent, medgir Aksel Lund Svindal overfor Radio E6.

Og han ser fram til gjensynet med gamle skolekamerater og Oppdal.

– Jeg gleder meg, det blir et bra sted å vise filmen første gang,

Hør hele intervjuet med Aksel Lund Svindal i Radio E6 mandag morgen 09.00.