Flere lokale klassevinnere i helgas skytterstevne

Sport

Samlagsstevnet Bane ble søndag arrangert av Soknedal skytterlag på Dalheim skytebane, der 52 skyttere deltok i strålende vær.

- Ekstra gledelig er det at tross svært begrenset lagsaktivitet, har vi så god deltakelse fra ungdomsklassene og Nybegynner Ungdom, sier Trond Jære i Gauldal Skyttersamlag.

Jære sier at dette viser at behovet for å treffes på skytebanen er stort etter en tid preget av sterke restriksjoner og avlysninger på grunn av koronapandemien.

- Stemningen var god ute på plattingen foran skytterhuset, og flere har ikke truffet(!) hverandre på en stund, så det var mye å ta igjen, sier han.

Både innledende skytinger, finaler og lagskytinger ble gjennomført som planlagt på en meget god måte av dyktige arrangører, roser Jære.

Klassevinnere:

Klasse 3-5 Samlagsmester senior, Mads Lysevold, Singsås, 344 poeng.

Klasse V55: Terje Røstad, Soknedal 348 p

Kl 2: Eva Karin Tilset, Opdal og Midtbygden 335 p

Kl 1: Rune Træthaug, Opdal og Midtbygden 239 p

Rekrutt: Torunn Rønning, Rennebu 337 p

Eldre Rekrutt: Johannes Rønning, Rennebu 328 p

Junior: Børge Vikestad, Soknedal 320 p

V65: Jan Enlid, Budal 341 p

V73: Olav Solheim, Soknedal 349 p

Lagskyting:

Senior 3-mannslag: Rennebu med Mona Isene, Otte Hårstad og Anita Jære

Senior 5-mannslag: Singsås skytterlag med Mads Lysevold, Peder Bakken, Lars Singsaas, Jorunn Øien Buseth og Terje Buseth

Veteran 3-mannslag: Rennebu med Inge Skamfer, Bjørn Trøite og Ole Steigendal

Ungdom 3-mannslag: Rennebu med Torunn Rønning, Ragnhild Bjerkås og Johannes Rønning

15 skuddspokal (vandrepokal): Mona Isene, Rennebu 148 p.

10 skuddspokal (vandrepokal): Mona Isene, Rennebu 98 p.

I Nybegynner Ungdom deltok følgende skyttere: Peder Falksete, Opdal og Midtbygden, Sivert Hårstad, Rennebu, Bjørnar Rise, Rennebu, Aslak Fjæran Torve, Soknedal, Amalie Holm Træthaug, Opdal og Midtbygden.

Nybegynner Voksen: Hanna Halland Engan, Rennebu og Wenche Stensheim, Opdal og Midtbygden