Serieåpning: Kampen om poengene ble minst like tøff som forventet

Sport

- Vi møter et godt lag som nylig slo Kil/Hemne 6-1. Men vi må selvsagt prøve, og går det så går det, sa trener Olav Stavne før kampen mellom Rennebu og Kvik ble blåst i gang lørdag ettermiddag.

4. divisjonsoppgjøret var den aller første kampen seniorlaget har spilt siden høsten 2019, og det var knyttet en del spenning om det unge mannskapet i oransje har nivået inne.

Sju baklengs

Svaret etter 90 minutter på Rennebu kunstgras må bli tja, for i perioder hang de godt med den langt mer rutinerte motstanderen, men alt i alt var Kvik bedre i alle faser av spillet, noe målprotokollen også viser etter at dommeren blåste av det hele.

0 -3 til pause, ble til slutt til et solid sjumåls tap for Jutulan, uten at det får Stavne til å fortvile over sine disipler.

- Forsvaret vårt er ikke bra nok i forhold til angrepsspillet deres, og vi skulle også klart å lage mer trøbbel for dem offensivt. Det klarte vi ikke i dag, selv om det fungerte bra glimtvis, sier han.

Midtstopper og kaptein Christian Ilvang var nokså sluttkjørt da det hele var over. Mye arbeid, fødsel og lite tid til trening merkes for veteranen på 26 år.

- Det var artig, men fryktelig slitsomt. Enda artigere er det når man blir i bedre form, i stedet for å være så sliten allerede etter ti minutter, sukker den nybakte pappaen.

- Greide ikke å følge med

Ilvang roser motstanderne etter kampen, og tror i likhet med treneren at Kvik kommer til avgi få poeng utover høsten.

- De hadde en veldig god midtbane, klarte å doble på kant og fikk slått mange innlegg. Vi greide ikke å følge med, erkjenner han.

Rennebu startet kampen vel så bra som Kvik, men etter ti minutter satt kampens første bak hjemmelagets keeper, og etter to nye baklengs midtveis i omgangen, gikk lagene til pause med en komfortabel ledelse til bortelaget.

Også starten av andre omgang var relativt jevnspilt, før Kvik satte inn sin fjerde scoring i det 63. minutt.

- Vi holdt bra til 0-4, men da gikk fjæra ned, konstaterer. Jeg pratet med Kvik før kampen, og de fortalte at de hadde trent bra under koronapausen. Vi møttes for fjorten dager siden, så de var nok vesentlig bedre rustet til seriespill enn det vi var, konstaterer Ilvang.

Straffebom

Rennebu stilte med fire spillere i startelleveren som aldri har prøvd seg på seniornivå før i serieåpningen, og mønstrer et forholdsvis ungt mannskap til årets høstsesong i 4. divisjon.

Forberedelsene har heller ikke vært optimale, blant annet med mye usikkerhet helt til det siste i om det i det hele tatt var mulig å stille lag til høstens seriespill.

- Det er bare fjorten dager siden vi bestemte oss for å stille lag i fjerde divisjon og jeg tror ganske sikkert at Kvik er et av de beste lagene vi møter i høst. Vi starter med to tøffe kamper og møter Stjørdals-Blink 2 på bortebane i neste kamp, men dette er uansett god læring, sier Olav Stavne.

Fem minutter før slutt hadde Ole Gunnes en gylden mulighet til å pynte på resultatet etter å ha blitt tildelt et korrekt idømt straffespark da han selv ble felt, men selv om keeperen sprellet i feil hjørne, gikk skuddet utenfor det andre.

Rennebu måtte dermed gå målløse av banen i seriepremieren, samtidig som Kvik fra Trondheim i denne kampen viste klasseforskjell og satte hele sju baller i nettet bak Rennebus målvakt.