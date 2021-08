Sto over ny kraftprøve, det gjorde ikke Silje

Sport

Toppidrettsveka startet med 55 km langløp torsdag som oppdalsjenta Astrid Øyre Slind vant suverent.

Men med en langtur i beina, tok ikke Øyre Slind sjansen på en ny tøff dag da 3,5 kilometer motbakkeløp sto for tur i Aure fredag. Hun sto over, det gjorde ikke tvillingssøster Silje Øyre Slind. Hun gikk også gårsdagens 55 km, og ble nummer seks, over fem minutter bak tvillingsøsteren.

Silje klarte ikke henge med helt i teten i motbakkeløpet, og endte som nummer fem, 1.02 bak Karoline Simpson-Larsen.

Hun var på sin side 15,1 sekunder foran Elena Rise Johnsen, mens Berit Mogstad tok den siste pallplassen.

Det ble også holdt en egen stakekonkurranse der Marte Skaanes vant med 3,5 sekunder på den svenske langløpsstjernen Lina Korsgren. Marit Bjørgen la seg inn på en fjerdeplass. Trønderen ble slått med 43,9 sekunder.

Senere fredag står sprint på programmet.

(©NTB)