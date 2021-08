Topptrio skal alle løpe 21 km: – Mulig jeg har tatt meg vann over hodet

Sport

I skrivende stund er 74 sprekinger påmeldt til Nerskogsløpet 2021. Påmeldingsfristen går ut ved midnatt, så her er det bare å hive seg rundt for etternølerne. Det er for øvrig ikke anledning til etteranmelding.

På halvmaraton løpes det 21.097,5 meter, en drøy distanse for mange av oss, men tydeligvis ikke for ledelsen i Rennebu kommune.

Vann over hodet?

Ser vi på listen over påmeldte, finner vi nemlig både kommunedirektør Per Øivind Sundell, ordfører Ola Øie, samt varaordfører Marit Bjerkås på listene.

Gjør dette kommuneledelsen i Rennebu til landets sprekeste?

Det er vel kjent at både kommunedirektøren og varaordføreren har tatt på seg treningstøy før, for å si det sånn. Men hva med ordføreren?

– Nja, jeg driver faktisk og jogger litt nå og da, men noe sånt har jeg aldri vært borti før. Så det er absolutt mulig at jeg har tatt meg vann over hodet denne gangen, småler Ola Øie.

Øie forteller at han var til stede ved målområdet og lot seg imponere da Nerskogsløpet ble arrangert første gang.

– Først og fremst er Nerskogsløpet et veldig flott tiltak og et supert arrangement i flotte omgivelser. Jeg ønsker å gi all mulig honnør til folkene bak arrangementet, sier han.

Håper på anstendig målgang

Om personlig målsetting foran kraftanstrengelsen, sier Øie:

– Det er å ikke dumme meg ut og gjennomføre sånn noenlunde anstendig.

Ordføreren avviser at kommuneledelsen har gjennomført et strengt treningsregime i forkant av løpet.

– Vi har dessverre ikke hatt tid verken til vår egen toppidrettsveke eller høydeopphold, så jeg vet neimen ikke hvordan dette skal gå. Nå er det heller ikke bare vi som stiller fra politisk hold, jeg vet i hvert fall at kommunestyrerepresentant Rune Skjolden er påmeldt. Jeg får tenke på om resten av kommunestyret skal utfordres til å delta neste år, når vi samles igjen etter sommeren, sier han.

Starter lørdag formiddag

Det er førstkommende lørdag klokka 11 at starten går for halvmaraton, et kvarter senere starter de som løper 5 kilometer.

Løypekorden i herreklassen innehas av Håkon Myrmo, Rennebu idrettslag, som løp halvmaraton på tiden 1.24.1 da Nerskogsløpet ble arrangert for første, og foreløpig siste gang i 2019. Arrangementet måtte på grunn av koronapandemien avlyses i fjor.