Nå er det full fres for den ferske farsotten frisbee-golf

Sport

Så sent som i mai ble det avholdt et møte i den hensikt å dra i gang en frisbeeklubb i Rennebu. Tre måneder senere kan initiativtager Henrik Skjolden fornøyd konstatere at frisbee utvilsomt er blitt sommerens store farsott og en snakkis langt utenfor kommunegrensen.

Takket være stor egeninnsats, positive grunneiere, dugnadsarbeid og velvillige sponsorer, er en 18-kurvs bane etablert i Mjuklia på Berkåk, og for å si det svært så forsiktig; den er i bruk.

- Hvorfor ikke i Rennebu?

- Mjuklia leirsted hadde fire kurver stående som jeg prøvde. Så ble jeg på en måte dratt inn i frisbeemiljøet i Trondheim, det er nesten ikke en student som ikke vet om denne aktiviteten. Jeg fant også ut at dette er en fin aktivitet, og tenkte hvorfor ikke få til en bane i Rennebu? sier Skjolden.

Om folk var gira for et slikt tilbud i Rennebu, ble sjekket ut med en rask markedsanalyse, blant annet gjennom sosiale medier, og Skjolden forteller at tilbakemeldingene viste at interessen var "grei". Grei må i denne sammenheng sies å være et solid understatement, for frisbeegolf er i løpet av kort tid blitt en ultrapopulær aktivitet i kommunen.

Hver eneste dag finner folk fra Rennebu og nabokommunene veien til anlegget, der målet er å kaste de fargerike tallerkenene så presist som mulig i retning det som helst skal være riktig kurv.

Viktig med klok bruk

Det ble skrevet brev til potensielle sponsorer, og etter at Berkåk Bil som første bedrift sa ja, løsnet det. Nå er samtlige av de atten kurvene sponset av lokalt næringsliv.

- I tillegg til at bedriftene gjennom å være sponsorer dekker kostnadene med hver sin kurv, har vi fått tildelt midler fra Kraftlaget. Vi må også gi ros til grunneierne som har vært så samarbeidsvillige, forteller Henrik fornøyd.

- Dette er jo supert bruk av et område som ligger ved skiskytteranlegget og leirstedet og som allerede er i bruk. Samtidig er det viktig med klok bruk, for der det ferdes mennesker, blir det også lagt igjen søppel, legger Rune Skjolden til, og i det ligger det en formaning til oss alle om mest mulig skånsom bruk av området.

Pappa Rune har også brukt mange timer på praktisk arbeid i prosjektet. Som rutinert kommunepolitiker er han også noe mere vant til formaliteter, så Henrik var smart nok til å få pappa på plass som styreleder i klubben. Henrik bekler selv nestledervervet, mens Kristoffer Østhagen er kasserer, Ingrid Stuen er sekretær og Ada Aas Skjerve er styremedlem i Rennebu Frisbeeklubb.

-For å få tildelt midler måtte vi stifte en klubb. Avgiften folk betaler i medlemskap, brukes blant annet til å kjøpe inn frisbee som folk kan leie, sier Skjolden senior.

Frisbee golf i Rennebu er et utpreget sosialt tilbud som passer alle, nær sagt uansett alder, kjønn, legning, religion og kultur. Folk på ferie oppsøker anlegget, og ofte ser vi familier og vennegjenger vandrende rundt i skogen med nærmeste kurv for øye.

Rennebu Open

I forrige uke ble tidenes første Rennebu Open i Disc Golf arrangert, der 36 forhåndspåmeldte deltakere ble delt inn i 3-manns lag som utover kvelden kivet om ære og berømmelse i de Berkåkske skoger.

- Det laget som utfyller hverandre best vil nok vinne. Vinden kan nok ha noe å si, men forholdende burde være overkommelig, tror Kristoffer Østhagen og snuser på været like før det braker løs.

Østhagen tror han ble spurt om å være med i styret i den nystartede klubben mye på grunn av erfaringen han har fra styreverv i Oppdal Golfklubb. Mangt er nemlig nokså sammenlignbart for de to variantene av golfsporten.

- Så nå er jeg kasserer i en gratisklubb, gliser han.

Helt arbeidsledig er mannen som passer pengesekken dog ikke. De før nevnte Kraftlagsmidlene innbragte 30.000 kroner, samt at sponsorene har bidratt med 100.000 kroner.

- På den andre siden koster korgene alene 60.000 kroner, og i tillegg kjøper vi inn materialer til utkastene. Så langt er vi sånn noenlunde i balanse, sier han.

- Mye det samme, men likevel noe helt annet

Før konkurransen starter, går turneringsleder Stian Sandhaugen gjennom regelverk og turneringsform. Stian har erfaring fra Oppdal Golfklubb, og har også vært sentral i etableringen av frisbeeklubben i Rennebu, blant annet gjennom å skaffe mange sponsorer til anlegget.

Ett av 3-manns lagene denne historiske kvelden dannes av Turid Loe Skjerve, Vegard Skjerve og Håvard Hårstad Meslo. Vegard, med mange år bak seg i toppfotballen, har konkurranseinstinktet på plass, og vedgår at han har vært i anlegget før uten at det på noen som helst måte kan kalles tjuvtrening.

- Jeg har nok tatt en 6-7 runder tidligere i sommer, sier Vegard, mens Håvard demper egne og andres forventninger da han nøyer seg med å fastslå:

- Jeg har prøvd.

- Jeg spiller golf, men tror ikke jeg drar noen spesielle fordeler av det. Det er mye det samme, men samtidig noe helt annet med frisbee, legger han til.

Også Turid kaller seg selv en nybegynner i faget, før trioen forflytter til utkastet der de møter trekløveret Marit Aune, Petter Sandhaugen og Kristoffer Østhagen som de skal gå sammen med under kveldens uhøytidelige konkurranse.

Veterangolf

Tirsdag formiddag, omtrent samtidig med at Norge ble slått ut av den olympiske herrehåndballen, var nok en flokk glade frisbeespillere samlet ved gapahuken i Mjuklia. Nå var det de i alderen 60 + som hadde lyst til å finne ut hva frisbeegolf er, og gjerne ville prøve det sammen med andre nybegynnere som var inviterte.

En av friskusene som lot OL være OL for en stakket stund, var 88 år gamle Gunnar Bruheim. Og etter at Henrik Skjolden instruerte de godt voksne nybegynnerne i spillets finesser, var det tid for praktisk prøving.

- Dette er et veldig artig tiltak, og jeg føler faktisk at jeg får litt kontroll på dette, sånn etter hvert. Dette er litt av det samme som å kaste skotthyll, for også her gjelder det å treffe, så det har en viss sammenheng, sier veteranen.

Golfanlegget i Mjuklia har vært i drift i om lag 50 dager, og i "trimboka" som er lagt ut, har over 150 personer skrevet navnet sitt.

- Det må minst være dobbelt så mange som har spilt her i sommer, tror Rune Skjolden.

Frisbeer som benyttes til denne sporten er noe annerledes enn de vi er vant til å bruke på plena, og de koster gjerne noe mer. På den annen side er det gratis å benytte anlegget til Rennebu Frisbeeklubb. Ildsjelene bak det ultrapopulære tiltaket, oppfordrer gjerne folk til å vippse noen kroner til klubben, for å dekke kostnader til blant annet vedlikehold.

Fakta frisbeegolf

Frisbeegolfens prinsipper er enkle, man skal kaste en frisbee fra A til B og prøve å bruke så få kast som mulig. Det ligner mye på vanlig golf, men man bruker frisbee i stedet for ball og kurver i stedet for hull. Etter første kast går man bort og kaster videre fra der frisbeen ligger, helt til frisbeen ligger i kurven. Man noterer antall kast og går videre til neste «hull». En bane består som oftest av 9 eller 18 hull.

Utfordringene er å kontrollere frisbeens svevekurve mot banens hindere og vanskeligheter. Banens vanskligheter består til dels av hullets lengde og hindringer i form av trær, vann, buskas og høydeforskjeller. Når det blåser vil vinden gjøre det enda mer utfordrende og spennende.

Utstyret

Man bruker spesielle frisbeer som er ganske små, harde og tunge i forhold til vanlige sendeplater. En slik golf-frisbee kalles ofte for en disk og man bruker forskjellige disker til forskjellige kast. Noen disker går lengre enn andre, men er vanskligere å kontrollere. Noen disker går høyre, noen går venstre og noen går rett fram. Det finnes «drivere» for å kaste langt og «midrange» for å kaste litt kortere, men med mer kontroll. I tillegg brukes egne «puttere» som man kaster på kurven med. Puttere er ofte litt rundere og mykere og går rettere enn andre disker.