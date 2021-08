Nå er det bestemt: Det blir 4. divisjonsfotball

Sport

– Vi går for spill i 4. divisjon.

Det bekrefter trener for seniorfotballen i Rennebu, Olav Stavne.

Tidligere denne uka samlet han troppen for å kartlegge om det er liv laga at oransjetrøyene fortsatt kan stille lag for spill i 4. divisjon. Spillerstallen er betraktelig tynnet ut under koronapandemien, men konklusjonene ble altså at spillere og lagledelse forholder seg til opprinnelig oppsett og går høstsesongen i møte med friskt mot.

- Vi har en ung tropp som teller en 15-16 spillere, og de møter sesongen med stå på vilje og godt mot. Vi forholder oss til at vi fortsatt er i 4. divisjon, sier treneren.

Trekløveret Christian Ilvang, Daniel Sæther Flå og Øystein Østerås blir superveteranene i troppen med sine 26 år. To år yngre Tormod Eggan og Markus Nyberg er også med videre, mens resten av spillerstallen blir ungkalver i sammenligning der flere spillere fortsatt er 15-16 år.

- Vi har et veldig ungt lag, men jeg har sagt det før, det er ingen ting i veien med kvaliteten på spillerne i Rennebu, det er kvantiteten som er utfordringen, understreker Stavne.

I det som blir en amputert sesong i 4. divisjon, er Rennebu plassert i avdeling 4 og skal møte Buvik, Hitra FK, Kvik, Orkla 2 og Stjørdals-Blink 2 i en dobbel serie.

Seriestart for Jutulan blir møtet med Kvik på Rennebu kunstgras. Oppgjøret spilles lørdag 21. august med kampstart kl. 16.00.