Inviterer til sandvolleyballtrening

Sport

Denne helgen får Oppdal IL Volleyball besøk fra Norges Volleyballforbund, og håper mange vil ta turen til Rauøra for å lære mer om sandvolleyball.

Lørdag 7. august inviterer Oppdal IL Volleyball til strandvolleyball på Rauøra. Arrangementet er i forbindelse med Norges Volleyballforbund sin kampanje “Sandasol”.

– Forbundet har en bobil, med navn Morgan, som kjører rundt i Norge for at flere skal få lære litt mer om sandvolleyball. Det er også med en trener og en klubbveileder, sier oppmann i Oppdal IL Volleyball, Tove Hem.

Oppdal IL Volleyball startet opp høsten 2020, og driver primært med innevolleyball.

– Værmessig er det kanskje ikke ideelt å drive aktivt med sandvolleyball i Oppdal ettersom vi har en lang vinter. Men vi har en veldig fin sandstrand, så det er gode muligheter for å få spilt det her.

Hem forteller at “Sandasol” er et tilbud for alle som ønsker å prøve sandvolleyball. Arrangementet vil bestå av en volleyballtrening, forskjellige volleyballaktiviteter før det avsluttes med en liten turnering.

– Det er veldig lav terskel for å være med den dagen, og alle som vil komme og prøve kan det. Vi regner med at det hovedsakelig vil være ungdommer som er interesserte i å prøve, men det er åpnet for alle. Sandvolleyball er litt vanskelig, så det passer nok best for dem over 10 år, sier Hem, og legger til at de som ønsker å være med kan ta kontakt med henne for påmelding.

Hun forteller at det er god interesse for volleyballen i Oppdal, og at de gjerne skulle hatt noen flere spillere til et par av lagene.

– Norge har jo et sandvolleyballag med Anders Mol og Christian Sørum som spiller OL, og finalen der går natt til lørdag 7. August. Kanskje det bidrar til å øke interessen for sporten, sier Hem.