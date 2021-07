Lokale skyttere stiller i TV-sendt mestermøte

Sport

Etter nok en gang å ha opplevd en heller traurig start på skytesesongen, er det nå nærmest full aktivitet på landets skytearenaer. En av de største begivenhetene denne sommeren, er «Skytternes mestermøte» som arrangeres av Elverum skytterlag i tiden 9. – 11. august.

– Her samles om lag 500 av de beste skyttere fra Norge til dyst til det som blir en erstatning for det tradisjonelle Landsskytterstevne (LS). LS måtte som kjent avlyses også i år som følge av usikkerhet med pandemien, sier Trond Jære, leder og pressekontakt i Gauldal skyttersamlag.

Lokale deltakere

Gjennom solid skyting tidligere i sesongen, er det fire skyttere fra Gauldal skyttersamlag som er kvalifisert til deltakelse på Skytternes mestermøte. Det kan bli enda flere.

– Fra Rennebu skytterlag er Otte Hårstad og Anita Jære kvalifisert, det samme er Helge Anshushaug og Olav Stensås fra Soknedal skytterlag. Siste frist for å kvalifisere seg er førstkommende mandag, så i beste fall kan flere fra vårt skyttersamlag kvalifisere seg til mestermøtet i Elverum, sier Jære.

Bred dekning av NRK

Det kan by på utfordringer for alle de som kunne tenkt seg å overvære mestermøtet live, for det blir svært begrensede muligheter til å komme inn på arenaen.

- Fortvil ikke. NRK vil dekke mestermøtet bredt, der Carina Olset, Ola Lunde og Ingrid Sørli Glomnes gjennom ni timer sending vil lose seerne gjennom innledende skytinger, banefinaler og hurtigskytingene, trøster Jære.

NRK sin sendeplan:

Tirsdag 10. august:

Kl. 13:00 til 17:45 sendes innledende skyting – NRK 1

Kl. 19:45 til 20:45 sendes finalen for ungdomsskyttere (seniorer under 20 år)

Kl. 22:00 til 23:15 sendes Mesterfinalen (tilsvarende Kongelaget)\u0009

Onsdag 11. august:

Kl. 22.00 til 23.15 Stang- og felthurtigfinalen - NRK 1.

Streaming og storskjerm

Hvis du ønsker å se alt «live» kan dette følges direkte på nett. Her er det Ole Kristian Stoltenberg og Kristina Vestveit Nervold som leder seerne gjennom spenningen.

I tillegg kan de som er i nærheten av Elverum og ønsker å oppleve spenningen og atmosfæren sammen med andre skyteinteresserte, følge konkurransen fra storskjerm i Elverum sentrum.

Mer spenning utover høsten

Det er stor aktivitet i skyttermiljøet, for det avvikles også Norgescup i skyting, Lerumcup i Vest, Landsdelskretsstevne i Selbu, samlagsmesterskap Bane i Soknedal og samlagsmesterskap Felt i Oppdal før og etter mestermøtet i Elverum.

– Feltmesterskapet i Oppdal blir i august eller september, men datoen er ennå ikke spikret. Det er stor aktivitet, så det er absolutt grunn til å koste av koronaviruset og pusse rusta ut av geværet for regionens konkurranseskyttere, sier Trond Jære i Gauldal skyttersamlag.