Nå kan du springe halvmaraton i fjellgrenda

Sport

Etter ett års pause på grunn av koronaen, er det snart klart for Nerskogsløpet 2021. Det er friidrettsgruppa i Rennebu idrettslag som arranger løpet, der deltakerne løper halvmaraton, eller melder seg på 5 km, med eller uten tidtaking.

- Vi gleder oss til løpet og håper det kan gjennomføres med stil, sier leder i friidrettsgruppa, Oddveig Uv Værnes.

Det er bare andre gang nyvinningen fra 2019 arrangeres, etter at fjorårets løp måtte avlyses på grunn av pandemien. Det er hjemmehåpet Håkon Myrmo som så langt står som eneste vinner av løpet, da han vant premieren for to år siden med tiden 1.24.16.

Spørsmålene er med andre ord hvem som kan utfordre Myrmo i år, og om løyperekorden står for fall.

Nerskogsløpet 2021 arrangeres lørdag 14. august, og valg av dato er ikke helt tilfeldig.

- Vi ønsker å tilpasse oss Oppdal Fjellmaraton som arrangeres fjorten dager etter Nerskogsløpet, og Trondheim Maraton som arrangeres i begynnelsen av september. De ivrigste vil sikkert delta på flere av løpene, tror Uv Værnes.

Da arrangøren av fjorårets løp så seg nødt til å avlyse, var allerede 100 personer påmeldt. Påmelding til årets utgave av Nerskogsløpet ligger ute på EQ Timing, og i skrivende stund er 30 sprekinger påmeldt. På grunn av koronarestriksjoner er maks antall deltakere satt til 200, så det er fortsatt fullt mulig å bli med på løpet i den vakre fjellgrenda.

- Det er sikkert noen som velger å se an været, så vi har godt håp om flere påmeldte etter hvert som det nærmer seg løp, sier Oddveig Uv Værnes i Rennebu idrettslag.