Debutanten på pallplass i lånt utstyr

Sport

Etter fire dager og like mange etapper av sesongens så langt eneste etapperitt i Norgescupen, Tour te Fjells, sikret kometen Sigrid Ytterhus Haugset, Rennebu Il, seg en imponerende 2. plass i sammendraget. Etter søndagens avsluttende runder i Fagernes sentrum kapret hun også klatretrøya.

Sigrid syklet for seg selv, mens flere av hennes konkurrenter representerte lag. Alle som har fulgt med på Tour de France og andre sykkelritt, vet at i denne sporten er det nesten avgjørende med teamsamarbeid og lagtaktikk for å kunne hevde seg, noe som gjør prestasjonen til debutanten fra breddeklubben enda større.

Hun syklet også i lånt utstyr.

- Jeg fikk låne sykkelen til Torill, for den er litt bedre enn min egen. De andre lo litt av utstyret, for sykkelen jeg brukte var noe tyngre enn den de fleste andre benyttet, sier hun.

Om et noe bedre og lettere utstyr ville ha gjort noe med plasseringen, er debutanten likevel ikke sikker på.

- Jeg vet ikke hvor mye det er å hente med bedre utstyr, for jeg har jo ikke prøvd dette før. Men nytt utstyr står høyt på prioriteringslista, sier hun.

Idrettstalentet har føttene godt plantet på jorda etter prestasjonen, og sier at hun ikke kan være misfornøyd med innsatsen. Hun er fornøyd, men bedyrer samtidig at det er mer å hente.

- Spesielt på andreetappen skulle jeg ha hengt meg på de to som stakk, men vi starta bak guttene i juniorklassen så det ble litt uoversiktlig, sier hun etter tredjeplass på fredagens 79 kilometer lange fellesstart.

Søndagens avsluttende etappe gikk som rundbaneritt i Fagernes sentrum, og sykkelkometen fra Rennebu var aktiv og dro hovedfeltet da utbryterne etter hvert ble innkjørt. Ytterhus Haugset syklet til slutt inn til 13. plass på den avsluttende etappen, med samme tid som vinneren Ingrid Bøe Jacobsen, Halden CK.

Mange har latt seg imponere over prestasjonen, spesielt når man tenker på forutsetningene. Sigrid har så langt konsentrert seg mest med løping, men to tretthetsbrudd førte til at hun måtte tenke alternativ trening. Etter opplevelsen i Tour te Fjells, avviser hun da heller ikke tanken om mer sykkelsatsing i fremtiden. Og da er det nærliggende å bli med andre på et lag.

- Jeg har fått spørsmål om å bli med i sykkelklubber, og det må nok til om jeg vil utvikle meg videre som syklist. Det blir nok uansett til at jeg blir med på flere ritt, for dette var artig, sier hun.

- Vi er utrolig imponert over hva Sigrid har fått til med såpass lite erfaring fra sykling og sykkelritt. Hun har en enorm motor og er en skikkelig vinnerskalle. Såvidt jeg vet, er det ingen i idrettslagets historie som tidligere har deltatt i Norgescup landeveissykling, så dette er en milepæl, sier Kjetil Værnes i Rennebu idrettslag imponert.