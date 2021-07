Supertalentet Sigrid gruste de beste: Raskest i fjell-touren!

Sport

Sigrid Ytterhus Haugset (22), Rennebu idrettslag, stod torsdag for en brakdebut på øverste nivå i norsk sykkelsport, da hun i lånt sykkeltrøye vant 1. etappe av Norgescuprittet Tour te Fjells.

– Fantastisk prestasjon og unikt i idrettslagets historie, kommenterer leder i skigruppa i Rennebu idrettslag og selv ivrig syklist, Kjetil Værnes overfor OPP.

- For et talent

Torsdagens bakketempo på 5,1 km og med en høydemeter på omlag 234 meter, var det aller første sykkelrittet Ytterhus Haugset stilte opp i noensinne. Supertalentet fra Rennebu driver egentlig mest med løping, men måtte i vinter ty til alternativ sykkeltrening på grunn av en skade.

– Helt rått! Første året med sykling, og hun presterer slik. Sykling er en idrettsgren en bruker mange år på å utvikle seg i for å opparbeide seg kjørestyrke og god teknikk. For et talent! utbryter Nina Rise Oddan.

Kommunalsjefen for Oppvekst i Rennebu kommune vet hva hun snakker om, for Rise Oddan har selv flere topplasseringer fra sykkelsetet å se tilbake på. Blant annet er hun Verdensmester på Tempo fra veteran-VM i Sør-Afrika i 2012, og er i tillegg både Europamester og Norgesmester på sykkel.

– De beste rytterne i landet er med, og Sigrid gruser dem, sier hun imponert over torsdagens prestasjon av 22-åringen.

Her kan du følge Tour te Fjells 2021:

https://tourtefjells.no

Fire etapper

Det hører med til historien at samtlige sykkelklubber som deltar i rittet, pliktet å stille opp på det obligatoriske lagledermøtet i forkant av konkurransen. Så mens representantene for Sandnes Sykleklubb, SK Rye Sykkel, Lillehammer CK og de andre klubbene møtte opp for sine lag, stilte Sigrid Ytterhus Haugset opp og representerte seg selv...

I skrivende stund er klassen Kvinner senior i full gang med 2. etappe av i alt fire i årets Tour te Fjells. Etappen er på 79 km og har en høydemeter på 2000 meter. Forventet målgang er rundt klokken 12.00 ved Storefjell resort Hotell.