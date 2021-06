Nora løp raskest 25 år etter Rodals OL-gull

Sport

Noen som husker tilbake til 31. juli 1996? Joda, det var datoen Vebjørn Rodal fikk en hel nasjon til å gå av hengslene etter at rennbyggen løp inn til olympisk gull på 800 meter i Atlanta.

1:42:58 er en av disse legendariske tidene fra idretten, i likhet med for eksempel Kuppern's 15:46:6 fra 10.000 meteren i Squaw Valley i 1960.

Hyllest en olympisk mester verdig Gullgutten Vebjørn Rodal på statue i hjembygda og nå er også gullmedaljen og utgåtte løpesko kommet hjem.

Uhøytidelig markering

Selv om det begynner å bli noen år siden sambygdingen satte idrettsverdenen på hodet, arrangerte skigruppa i Rennebu idrettslag forrige uke klubbmesterskap på samme distanse, nå når det nærmer seg jubileum av Rodals store triumf.

- En uhøytidelig markering av at det er 25 år siden Vebjørn tok OL-gull, sier leder i skigruppa, Kjetil Værnes.

De unge utøverne i skigruppa var ikke engang påtenkt da sambygdingen slo alle sine konkurrenter i det ikoniske løpet, men Værnes forteller at de likevel har et forhold til både baneløping generelt og det som skjedde den gang i USA.

- De ser jo statuen av Vebjørn på torget, og studerer også brødrene Ingebrigtsen og det tempoet de har på løpebanen. Vi driver mye med typisk langrennstrening i myra og som motbakkeløp, men trener også på bane for å få litt fart på bena. Da benytter vi ofte anlegget på Støren, sier han.

Utklassing

25 år etter var det altså klart for uoffisielt klubbmesterskap på 800 meter, og her viste Nora Ytterhus seg som den raskeste blant de raske på Støren. 12 løpere stilte til start, og ungjenta viste at de yngste fortsatt er eldst da hun løp inn til 2:35:00, og med det gruset veteranen Kjetil Værnes med to sekunder.

- Det er ikke diskutert om vi skal sette opp en statue av Nora på torget, sier Værnes før vi rekker å stille spørsmålet.

Uansett; 800-metern gav mersmak, så lørdag dro gjengen tilbake til Støren, denne gang for å løpe et godt stykke lenger enn på onsdag.

Alle som liker å løpe kan bli med

På lørdagens 3000 meter, var det Magne Myrmo som hadde mest stayerevne, da den unge mannen med samme navn som en annen legende fra Rennebus stolte idrettshistorie, krysset målstreken på tiden 10:20:00, tretti sekunder foran Linus Stjern Strand.

- Vi gjør dette som et stunt i treningshverdagen. Det frister også til flere gjentagelser, og der ikke bare vi i skigruppa, men alle de som liker å løpe, kan være med, sier Værnes.