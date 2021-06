Historisk fotballfusjon lagt på is

Sport

Det har vært samtaler mellom Rennebu og Oppdal A-lag om felles fotballag for spill i 4. og 6. divisjon. Etter det OPP forstår strandet samarbeidet først og fremst på grunn av en litt for kort prosess inn mot påmeldingsfristen for sammensatte lag: Fristen kretsen har satt gikk ut søndag 10. januar.

Olav Stavne, som trente Rennebu A-lag i fjor, bekrefter at Oppdal og Rennebu hadde samtaler med tanke på å danne felles lag kommende sesong, og at dette ikke blir noe av.

- Alt kan skje

Det kan være aktuelt for Rennebu å se nordover mot Sokna, som i likhet med Oppdal spiller i 6. divisjon.

- Vi har ingen konkret tråd mot Sokna på nåværende tidspunkt. Alt kan skje, men vi trenger uansett mer tid, sier Stavne, og sier videre at det kan bli aktuelt å kontakte kretsen i forhold til å utsette fristen for påmelding av sammensatte lag.

Fjorårets trener, som ennå ikke formelt er engasjert som årets trener for seniorfotballen i Rennebu, er positivt overrasket over tilgjengeligheten av spillere.

– Vi har vel en fjorten-femten spillere per dato. Disse danner et godt utgangspunkt, og så kommer det flere i løpet av sommeren, blant annet etter endt militærtjeneste. Samarbeidstanken med andre klubber er ikke skrinlagt, men foreløpig ser vi på eget lag, sier han.

Tviler på fotballstart

Stavne tror årets sesong kan bli like vanskelig å gjennomføre som i fjor på grunn av koronaepedemien.

- Jeg har ingen stor tro på at den i det hele tatt lar seg gjennomføre, i hvert fall ikke før sommeren. I praksis er det treningsforbud innendørs, og per i dag vet vi jo ikke engang når vi kan starte med treningen. Situasjonen er uavklart, sier han.

Fotballkretsens retningslinjer

Trekke laget ?

Stavne sier at han må snakke med spillerne og sammen med de ta en vurdering om kommende sesong.

- Vi må vurdere om et alternativ kan være å trekke laget i 4. divisjon og heller spille i 6. divisjon. Fordelen med en slik løsning er mange lokaloppgjør, men hvis spillerne ønsker å spille på et så høyt nivå som mulig, går vi for det. For meg er fortsatt spill i 4. divisjon førsteprioritet, sier han.

Inge Lauritzen i Oppdal fotball tror kollega Stavne i Rennebu har helt rett når han tror at vårsesongen går fløyten.

- A-laget i Oppdal er også preget av koronasituasjonen, men vi tar utgangspunkt i at situasjonen vil normalisere deg. Dette må vi bare avvente, sier han.

G16-samarbeidet videreføres

Lauritzen forteller at det er litt i det blå hvor mange spillere de har i A-stallen. Seniorene har ikke kunnet trene med kontakt siden 12. mars, men han håper det blir muligheter for å samle laget i idrettshallen snart.

- Første trinn blir å komme i gang med treningene. Det er sportslig utvalg som har ansvar for påmelding av lag, og jeg regner med at senorlagene også blir påmeldt til kommende sesong. Så får vi nesten bare vente og se hvordan ting utvikler seg, sier han.

Selv om et samarbeid på seniornivå foreløpig er lagt på is, er det bestemt at G16 Oppdal og Rennebu vil fortsette som blandalag kommende sesong. I Oppdal håper man også å få med spillere fra Rennebu på G19-laget.

Men A-lagssamarbeid mellom de to naboklubbene blir det altså ikke i denne omgang.