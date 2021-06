Første kamp på halvannet år, 16-åringer får debut i lokalderby

Sport

I likhet med seniorene i Oppdal, har Rennebu gjennomført to treninger med fullkontakt etter 15 måneder med nedstengning.

- Vi har ikke spilt sammen siden februar i fjor, og søndagens treningskamp mot Oppdal er ikke noe vi gjør fordi det er spesielt lurt. Fornuften sier ikke kamp, men det trumfes nettopp fordi det er så lenge siden sist, sier trener for Rennebu A-lag, Olav Stavne.

Laget har ikke spilt en kamp utendørs siden oktober 2019.

Stavne understreker at det er supert at Oppdal blir med på en slik treningskamp, men sier at Rennebu ikke legger så mye vekt på akkurat denne kampen.

– Nei, vi har ingen forventninger, men gjør dette kun for å spille 11-er fotball igjen, sier han.

Rennebu stiller et svært så ungt lag på søndag, der blant annet fire 16-åringer spiller fra start. De har spilt på samarbeidslaget Oppdal/Rennebu i G16-serie i vår.

- Det er høy risiko med tanke på skader etter langt opphold og lite trening, og uten at dette er diskutert med Oppdal, regner jeg med at vi spiller to eller tre kortere omganger på søndag, sier han.

Utgangspunktet er noe forskjellig mellom de to naboklubbene foran søndagens oppgjør på Rennebu kunstgras. For mens 6. divisjonslaget Oppdal kan melde om over tjue mann på trening, sliter Rennebu med en nokså tynn spillerstall foran den kommende halve sesongen i 4. divisjon.

På Oppdal spiller forøvrig både Håvard Hårstad Meslo og Aslak Nyvold, som i 2019 spilte for Rennebu.

Likevel er Stavne betinget optimist med tanke på seriespill etter sommeren, selv om flere av bærebjelkene i laget enten har gitt seg eller sliter med skader.

– På papiret ser det rimelig greit ut, så det ser i hvert fall ut som vi kan gjennomføre høstsesongen, sier han nøkternt.