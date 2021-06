Steffen har ventet 468 dager på denne duellen

Sport

– Gjett om, svarer spillende trener Steffen Fossum på spørsmål om det var godt å endelig få takle og duellere på banen igjen.

Sist uke åpnet regjeringen for at voksne over 20 år igjen kan duellere på banen, og slippe avstandskravet på 1 meter. Det var ikke A-lagene i Oppdal og Rennebu sene om å utnytte. Mens barn og ungdom har fått spille kamper mot lagene i regionen, har ikke A-lagene spilt ordinære matcher siden høsten 2019. 12. mars 2020 stengte Norge ned, og siden har breddefotballen ventet og ventet.

Fjorårsssesongen gikk i vasken, og da vårsesongen også forsvant begynte det å tære på tålmodigheten.

Men tirsdag kveld var det full action på kunstgresset i Oppdal der A-laget hadde sin andre trening siden de fikk gjenoppta fullkontakt-trening. Nå blir det match igjen, og humøret var særdeles godt ute på kunstgresset.

– Vi har avtalt kamp mot Rennebu på Berkåk søndag, sier Fossum som før det ble åpnet for fullkontakt hadde over tjue spillere innom på trening. Noen avskalling har han ikke merket mye til på det halvannet året som har gått med til å vente på seriestart.

– Det er kanskje ikke alle som skal spille seriespill, men det er stor entusiasme, sier Fossum som kan glede seg over at to utflyttere har meldt overgang tilbake til Oppdal.

Nye spillere

Aslak Nyvold går tilbake fra Rennebu etter et par sesonger i naboklubben, mens Gjermund Gustavsen også er klar for spill i oppdalsdrakta etter å ha spilt for ulike trondheimsklubber tidligere. Flere spillere fra juniorlaget er også aktuelle, et juniorlag som har spilt kamper i vår i motsetning til de over 20 år.

Medtrener Erling Ween Bøe var ikke på trening tirsdag kveld, og hadde gyldig forfall. Han ble pappa tirsdag morgen til ei lita jente.

Pappa skal også Steffens bror Arnstein Fossum bli, og han er den eneste i troppen som er usikker foran seriespillet til høsten der Oppdal skal forsøke å ta seg opp til 5. divisjon fra 6. divisjon. Rennebu på sin side skal forsøke å beholde plassen i 4. divisjon.

Nå planlegges det seriespill fra høsten av og muligens en kretsturnering med oppstart før seriespillet i august.