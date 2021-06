Inviterer på folkespleis for å få ny storhall i mål

Sport

– Det å finansiere en hall til 19 millioner er en utfordring, medgir leder i fotballgruppa i Oppdal idrettslag, Inge Lauritzen, overfor Radio E6.

Etter at lokalt næringsliv har gått inn med millioner, startet fotballgruppa mandag en Spleis-aksjon på nett rettet mot privatpersoner.

Spleis er en digital pengeinnsamling hvor privatpersoner og foretak kan samle inn penger til forskjellige formål. Nå håper Lauritzen at spleisen skal være siste steg på veien før spaden kan settes i jorden.

I slutten av april fortalte Lauritzen til OPP at fotballgruppa hadde sikret seg 1,2 millioner i sponsorbidrag fra Domus, Intersport, Elotec og Minera Skifer.

Da kunne Lauritzen fortelle at det manglet 2,3 millioner i finansiering, og det er deler av nettopp dette beløpet de nå prøver å samle inn fra lokalbefolkningen.

Fra før av er Oppdalsbanken med som hovedsponsor og med spillemidler, Oppdal kommune og flere mindre næringsaktører i ryggen, nærmer prosjektet seg å bli en realitet.

– Vi har sikret oss 14,5 millioner kroner. Da er jeg så ambisiøs at jeg sier at jeg er «sikker» på at vi også får inn 5,5 millioner i tippemidler også. Målet vårt er å nå 16,5 millioner av et totalbudsjett på vel 19 millioner, sier Lauritzen og fortsetter:

– Det betyr at vi mangler to millioner for å nå målet vårt, og det er det vi går løs på nå.

Målet er at hallen står ferdig i november 2022. Da må finansieringen være på plass i løpet av høsten.

– Positivt for bygda

Når fotballgruppa jobber for å få på plass en fotballhall i Oppdal gjør de det ikke bare for de som spiller fotball.

Lauritzen understreker at tilbudet vil gjøre Oppdal mer attraktiv for beboende og potensielle tilflyttere, i tillegg til at hallen vil løse et årlig problem med snøfall i «skuldersesongene».

– Den mest åpenbare fordelen med en hall er at fotballfamilien og aktørene skal få trene innendørs på vintertid og ha muligheten til å forlenge sesongen. Vi opplever det hvert år at det er en utfordring med avvikling av kamper på grunn av klima, sier Lauritzen og legger til:

– Det er også viktig å tenke på at hallen vil forbedre Oppdal som totalattraksjon, bosted, arbeidssted, reisemål og skolested. Selv om du ikke bryr deg om fotball er hallen viktig for bygda.

Lederen i fotballgruppa har stor tro på at spleisen blir en suksess og trekker fram fotballhallen på Storås i Meldal som eksempel.

– Vi vet at de klarte å få inn en halv million på Storås og at de bygde hall der. Storås er et betydelig mindre sted enn Oppdal. Så det skal definitivt være mulig å få til en million i Oppdal, smiler Lauritzen.

– Inkluderende lavterskelidrett

Fotballhallen er planlagt som en såkalt 9-erhall med spilleflate på 50x70 meter. Den var i 2018 beregnet å koste 19 millioner, og skal ligge på den gamle grusbanen, et steinkast fra den nye Sportshallen og bruke garderober fra denne.

Driftssjef ved Coop Oppdal, Ingrid Thjømøe Yttergren, trekker fram fotball som idrett og samlingspunkt når hun forklarer hvorfor Domus har bestemt seg for å bidra i prosjektet.

– Det er viktig for oss å stille opp når noen tar initiativ som har særdeles positiv effekt for innbyggerne i vår kommune, spesielt for barn og unge. Fotball er en inkluderende lavterskelidrett og en sosial arena som er integrerende, sier hun.