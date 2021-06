Dobbel nettkjenning i debuten hjalp ikke

Sport

Sist søndag var en 260 dager lang ventetid over for Levanger FK da fotballaget, som spiller i PostNord-ligaen, landets tredje øverste nivå, endelig kunne ønske velkommen til seriespill igjen.

Arne Gunnes debuterte for Levanger FK i søndagens oppgjør, og selv om det ble sparsomt med poeng i 2-4 tapet mot Notodden, markerte rennbyggen seg positivt.

- Ja, det ble to mål, men ikke det resultatet vi ønsket. Det ble en typisk førstekamp med mye rot, men det er veldig godt å komme ordentlig i gang igjen, sier han.

To rennbygger på banen

Gunnes gav Levanger ledelsen like før pause på en heading, og scoret sitt andre mål i sluttminuttene etter at kampen i realiteten var avgjort. Sambygding og spillende assistenttrener Jo Sondre Aas spilte hele kampen, og veteranen fra Grindal var også nær scoring for hjemmelaget.

Til tross for nederlaget, har Gunnes stor tro på en solid poengfangst utover i sesongen.

– Det er flere lag i avdelingen som opererer med budsjett langt over det vi har, men laget er godt nok til å hamle opp med de fleste. Vi har en politikk der vi tar en kamp om gangen, og der målet er å forbedre prestasjonen fra i fjor. Jeg har holdt på med dette så lenge, at jeg vet at vi er kapable til å slå alle, sier han optimistisk.

Travel sesong

Forrige sesong i PostNord-ligaen ble avsluttet etter 13 serierunder og på grunn av koronapandemien svært amputert. Slik blir det ikke i år, for å si det forsiktig. Det er nemlig en svært så hektisk sommer som ligger foran Gunnes og hans lagkamerater.

- Vi skal spille 26 seriekamper som kommer veldig tett. Jeg tror den lengste pausen i serien i sommer er 10 dager, men da dukker det plutselig opp en NM-kamp, så det blir nok ikke mye ferie. Det er i hvert fall ikke snakk om noe annet enn norgesferie, sier han.

- Jeg skal ikke klage, for jeg får spilt fotball på høyt nivå, og det er det jeg vil, legger han til.

Kommende helg reiser Levanger til Sotra. Her møter Gunnes flere tidligere lagkamerater i klubben som også er kjent for ansettelsen av Renate Blindheim som ble historisk da hun i juni i fjor ble første kvinnelige trener for et herrelag i en av norsk fotballs tre øverste divisjoner.

- Det blir artig å møte kompiser fra tiden i Rosenborg, og så er det Nardo som kommer til TOBB Arena runden etter det igjen. Da vil det nok smelle skikkelig, sier han.

Smekkfullt på tribunen

Gunnes forteller at Levanger har et strengt regime med hensyn til koronaen. Spillerne testes minst en gang hver uke, og rapporterer jevnlig til legen om formen. Den generelle gjenåpningen av samfunnet merkes også godt når vi ser på antall publikummere som får lov til å overvære kampene i PostNord-ligaen.

- Søndag var det smekkfullt med 450 tilskuere. Det var flest i hele avdelingen, og viser det engasjementet som er rundt klubben. Det er rett og slett deilig å spille for så mye folk igjen, sier tomåls-scoreren.

Arne Gunnes er fortsatt bare 23 år ung, og hvis kropp og motivasjon er der har han mange år foran seg som fotballspiller på høyt nivå. Han tror det ligger litt frem i tid før det igjen er aktuelt å ikle seg oransje og svart.

- Jeg får diskutere med Jo Sondre om vi kan få til et felles comeback i Rennebu, men det blir nok ikke med det første.