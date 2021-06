Interesse fra utlandet for fotballspilleren fra Rennebu

Sport

I serieåpningen i Toppserien, ble to spillere på Rosenborg Kvinner belønnet med 7 poeng i Adresseavisens spillerbørs. Den ene var Julie Blakstad, den andre Emilie Marie Joramo. Ingen andre oppnådde like mange poeng som spillerne fra henholdsvis Ottestad i Stange og Innset i Rennebu.

"Balanserer laget godt. Sterk og vinner mye ball", er børssetter Petter Rasmus' analyse av Joramos spill etter seieren mot LSK.

Også journalistkollega Tor Asle Kleveland gir mye positiv kreditt til Joramo. I sesongens andre kamp vant fremadstormende Rosenborg 3-0 mot Kolbotn, og Kleveland gir Joramo en ny sjuer på børsen.

"Solid. Fant rom for å bli spillbar og vinklet tidlig ut mot sidene. Stabiliserte midtbanen med Sørum" er hans oppsummering av Joramos innsats. Bare nevnte Blakstad får høyere poeng etter denne kampen, med åtte på børsen.

- Det blir tøffere

Det er så langt spilt tre runder av kvinnenes toppserie, og Rosenborg er både ubeseiret og uten baklengsmål så langt. I sist helgs oppgjør mot Arna-Bjørnar, havner Joramo midt på treet i adressas spillerbørs, og belønnes av Gøril Kringen med fem poeng.

- Jo takk, jeg har det bare bra. Er akkurat kommet tilbake fra trening, sier Joramo når OPP slår på tråden.

19-åringen fra Innset i Rennebu følger ikke så nøye med på spillerbørser, men er likevel klar på at det er hyggelig med positive tilbakemeldinger.

- I fjor vant vi tre kamper på rad én gang i løpet av sesongen, så vi har hatt absolutt hatt en veldig god start denne sesongen. Men det blir tøffere, og enda viktigere å gjøre de rette tingene, sier den jordnære midtbanemotoren med drakt nummer 7, som har spilt samtlige minutter for Rosenborg så langt i Toppserien 2021.

- Vi er veldig kritiske til oss selv, og føler vi fortsatt har mye å gå på, sier hun om både egen og lagets innsats.

Kritisk til egne prestasjoner

Rosenborg er et hardt satsende lag som stadig henter inn nye spillere til en allerede sterk spillerstall. Det synes Joramo er bra.

- Flere gode spillere og økt konkurranse styrker laget. Det er viktig med en bred tropp når vi går inn i tettere kampprogram med både midtukekamper, cupspill og Champions League-kvalifisering, sier hun.

Rosenborg møter Avaldsnes i neste serierunde, en kamp som på grunn av landslagssamlinger og påfølgende karantener ikke spilles før 20. juni. Og apropos landslagsspill; Emilie Joramo begynner å bli voksen og er ferdig med spill for Norge U19.

- Neste steg er eventuelt U23, men de har foreløpig ikke kamper, og det er heller ikke noe jeg tenker på. Jeg har fokus på det som skjer i Rosenborg, men har fortsatt ambisjoner om videre landslagsspill. Jeg er veldig kritisk til egne prestasjoner, setter høye krav til meg selv og har masse å gå på, så får prestasjonene ute på banen bestemme om jeg er aktuell for videre spill for landslag, sier spilleren som faktisk løper mest av samtlige spillere på laget.

- Det er da også en av mine styrker som fotballspiller, sier hun om den saken.

Interesse fra utlandet

Det er mange som spår at den løpssterke midtbanespilleren snart fanges opp av en utenlandsk klubb. Hun bekrefter da også at hun har hørt om interesse fra andre klubber.

- Det har visst vært noen følere ute, men jeg har kontrakt med Rosenborg ut neste sesong og forholder meg til det, sier Emile Marie Joramo.

I fotballforbundets statistikk, står Joramo oppført med 38 kamper og fire scoringer for aldersbestemte landslag. For Rosenborg viser statistikken 53 kamper og ett mål for midtbanemotoren.