Sesongbeste for Viken

OL-vinner på 800 meter, Vebjørn Rodal, var kommentator for NRK under kveldens løpekonkurranse på Bislett fredag. Ånung Viken fra Oppdal deltok, og med personlig rekord på 1.50.71, var det gode sjanser for oppdalingen.

Bislett Games ble tidligere i år flyttet til 1. juli, noe som førte til at en rekke norske utøvere mistet en mulighet til å kvalifisere seg til OL i Tokyo. Nå fikk de likevel muligheten med «Night of Highlights» fredag 4. juni.

Ånung Viken ser sprek ut før løpet starter, og viser kamera en optimistisk tommel opp.

Når løpet er over er tiden 1.50.72. Ett fattig hundredel unna persen, og klart sesongbeste etter 1.51.18 tidligere i år.

Så tidlig i sesongen, og med så få løp bak seg i år, viser det at Viken er i ferd med å bryte en ny grense og komme ned på 1.49.