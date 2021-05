Fram med turutstyret

Sport

- Det blir Topptrim i år også.

Det opplyser leder i Trim- og sykkelgruppa i Rennebu idrettslag, Arild Bruheim.

Åtte fine turmål

Bruheim forteller at de i år har funnet åtte fine turmål.

- Vi håper våre spreke toppvandrere vil sette pris på disse turmålene. Vi sløyfer også i år boka som vårt bidrag til å unngå mulig koronasmitte, sier han.

Lengden på turene tilpasses etter hvor hvor du starter, men turgruppa foreslår utgangspunkt for turen.

- Men dette kan du velge etter eget ønske, og ønsker du mer informasjon om turene, kan dette finnes på facbooksiden Rennebu IL - Topptrim og Trimposter, sier han.

Rekordmange dro på topptur i jubileumsåret Topptursesongen er over, men det er ingen grunn til bli sittende i go'stolen for lenge. Nå videreføres nemlig systemet med vinterens trimpoeng.

Premieres

Klippekort finner du www.rennebu.com, og vil også bli utlagt ved Nerskogen Landhandel og Bygdasenteret på Berkåk.

- Vi anbefaler å ta med kart på alle turer, og da er det greit å huske å sjekke at toppen er på kartet du tar med deg.

I årets Topptrim i Rennebu kan det oppnås maks 12 poeng. Voksne som leverer inn klippekort må ha minst 8 poeng, mens de under 13 år og pensjonister trenger 5 poeng.

- Alle som klarer disse kravene, blir premiert på Bygdasenteret når klippekortet leveres inn. I tillegg trekker vi ut en større turrelatert premie, sier Bruheim.

Sammen på tur er topp

Toppene som er en del av Topptrimmen, er merket med skilt og har klippetang. Trimgruppa i idrettslaget har noen gode tips å komme med før du legger av gårde.

- Studer kartet på forhånd da høyden over havet angitt på klippekortet kan være viktig for å finne «riktig» topp. Kartverket har oppdatert høydene over havet, så små variasjoner kan forekomme fra kart til kart. Husk også å ha med kompasset eller GPS’en i sekken for å stake ut riktig kurs.

GPS koordinater finnes på kortet.

Bruheim understreker at en topptur blir enda bedre når man er flere i lag.

- Ta gjerne turen sammen med andre, og turopplevelsen blir helt «topp». Med litt kaffe og niste er dette midt i blinken for både store og små, sier han.

De åtte toppene som er med i årets Topptrim er:

Rundhaugen 1250 moh. 3 poeng

Nørdstfjellet 1119 moh. 2 p

Trettslætthåmmåren 712 moh. 2 p

Svahøa 1348 moh. 1 p

Kletten 1099 moh. 1 p

Duggurdsknappen 1063 moh. 1 p

Vakkerknappen 991 moh. 1 p

Ondusfjellet 963 moh. 1 p

Postene er utlagt fra 15. mai til 15. oktober. Kort leveres Bygdasenteret innen 1. november.