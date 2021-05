Frykter for framtiden til damelaget

Sport

Etter de nasjonale retningslinjene for idrett får kun barn og unge under 20 år delta på fritidsaktiviteter som normalt. Det skaper utfordringer for Oppdal ILs damelag, noen av dem har ikke kunnet trene ordentlig siden mars i fjor.

– De som er under 20 trener som normalt. Men vi har fem spillere over 20 som trener med en meters avstand, og det er klart at det er vanskelig i en kontaktidrett. De kan ikke være med på spillsekvenser. Det er helt håpløst, sier hovedtrener Paul Arne Nøstberg.

Frykter for framtiden

Laget får heller ikke spille kamper mot andre på tvers av kommunegrenser, og de aktive spillerne som har passert 20 år får ikke trene ordentlig.

Det gjør at Nøstberg er usikker for fremtiden til fotballaget.

– Akkurat nå er det stor usikkerhet rundt kvinnelaget. Jeg tror vi skal klare å stille lag til høsten om ting åpner, men det er knapt. Uten de som går ut av videregående til sommeren blir vi 14-15 spillere, og det er akkurat nok, sier han.

I byene og de større kommunene, hvor det er mer enn ett lag innenfor grensene, får lagene lov å spille mot hverandre. Det får Nøstberg til å rynke på nesen.

– Det skulle vært opp til kretser og kommuner å bestemme. Når det ikke er smitte i bygda i det hele tall er det håpløst mener jeg, sier Nøstberg og fortsetter:

– I byene får de spille treningskamper, noe vi ikke har anledning til på grunn av regelen om krysning av kommunegrense. De kan spille kamper der det er mest smitte. Det henger ikke på greip, fastslår han.

Mister lagfølelsen

En av spillerne på laget, Marte Skarsheim, forteller at hun ikke trener like ofte med laget som før koronapandemien. Siden restriksjonene kom har det blitt vanskeligere for de eldre på laget å delta på øktene når de må holde én meters avstand..

– Vi som er eldre har vært med litt ute, men vi blir så klart hengende litt etter da vi ikke kan delta på alt. Det er mye som går bort når vi må holde en meters avstand, så vi mister litt lagfølelsen, sier Skarsheim.