Spinninggjeng tråkker til i nye lokaler

Sport

- Før lukta det litt eksos, og det er kanskje ikke optimalt når man trener. Men jeg vil understreke at vi var godt fornøyde med de tidligere lokalene også, sier Oddveig Uv Værnes.

Hun er en av tre instruktører som i mange år har drevet med organisert, innendørs sykkeltrim i Rennebu. Oppspinn Berkåk holdt i begynnelsen til i "bankbygget" på torget, før de etter hvert havnet i andre etasje over verkstedlokalene til Berkåk Bil.

– I bankbygget var det for varmt, og så var det ikke til å unngå at det ble litt eksoslukt da vi holdt til over verkstedet. Her er det en helt annen atmosfære for trening, sier Uv Værnes og ser på det splitter nye lokalet de nå leier av det relativt nystartede treningssenteret Mjuken Gym.

Passer de fleste

Spinning er en fin form for trening som passer for de fleste, og der form og teknikk kommer raskt. Du kan velge mellom økter på 45, 60 og 75 minutter. Eller såkalt styrkespinn.

- Da benytter vi grupperommet til Mjuken Gym til styrketrening. Vinn-vinn, sier Uv Værnes.

I likhet med de fleste andre aktiviteter, har Oppspinn Berkåk hatt sine utfordringer i forbindelse med koronapandemien.

- Vi har måttet holde stengt i flere omganger, første gang da alt ble nedstengt mars i fjor. Ikke før i slutten av oktober var vi i gang igjen, og så måtte vi stenge på nytt i desember. Da benyttet vi anledningen til å flytte syklene hit til treningssenteret, sier hun.

Vinn - vinn

Aldri så galt, altså, for etter å ha åpnet på nytt i slutten av januar, kjører de nå med tre treningskvelder i uka i helt nye omgivelser. Det er verdt å presisere at de hver kveld må sette en begrensning på antall deltakere i forhold til de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak.

- Etter å ha måttet holde periodevis stengt, velger vi nå å drøye sesongen ut over våren. Det er sånn at vi er en del av et treningssenter, og flere av "spinnerne" har medlemskap i Mjuken Gym, mens flere av brukerne av treningssenteret har prøvd seg på spinningsykkelen. Også en vinn - vinn situasjon, sier Uv Værnes.

Hun skryter av samboerparet Kristian Sitter og Ingrid Refseth, samt Roy Sitter, som har lagt ned utrolig mye penger og egeninnsats for å kunne tilby et komplett treningssenter i Rennebu.

Helsebringende gla' tilbud for hele bygda Familien har lagt ned utallige arbeidstimer i et profesjonelt treningssenter. Nå nærmer det seg åpning av Mjuken Gym.

Kristian Sitter forteller at senteret går bedre enn forventet, midt i koronaen.

- Per i dag har senteret 140 aktive medlemmer, og de er fra 15 til godt over 80 år. De timene vi selv er her, er på dugnadsbasis, så driften går i null med den medlemsmassen vi har i dag. Bare koronaen gir seg, vil det også åpne seg langt flere muligheter, sier han, godt fornøyd etter de første månedene med drift.

Puls og svette

En av de som benytter seg av sykkeltilbudet Oppspinn, er Eli Krogstad. Hun må nesten karakteriseres som en av de virkelige veteranene blant trimmerne.

- Jeg har deltatt på spinning i hvert fall siden 2008. Det har riktignok vært litt sånn av og på, sier hun.

Av og på forklarer hun med pauser på grunn av noen operasjoner og sånt "småtteri".

- Men da har jeg bygd meg opp igjen med spinning. Dette er en fantastisk form for trening, og det beste er at du på denne måten kan holde deg i aktivitet uten å belaste kne spesielt, sier hun, og forteller at sykkelen ofte er i bruk utendørs, når bare vinteren slipper taket.

- Spinning er uansett ei fin økt for å få opp pulsen og få frem svetteperlene, slår hun fast, bitte litt andpusten etter ett kvarter på sykkelsetet.

Syklene er for øvrig av typen Body Bike.

- De beste syklene som finnes til sånt bruk, hevder kveldens instruktør, Oddveig Uv Værnes, som sammen med mannen Kjetil og Solfrid Skjerve er trioen som i første rekke holder styr på pedaltråkkerne.