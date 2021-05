Dette bildet sikret Oppdal/Rennebu sin første seier

Sport

Oppdal/Rennebu G16 fikk totalt 382 stemmer i konkurransen og vant 10 000 kroner i konkurransen Laget Mitt som arrangeres av NTE Trøndelag. I 2021 delte NTE ut til sammen 800 000 kroner til lag og foreninger i Trøndelag.

Konkurransen går ut på at lag og foreninger legger ut innlegg på Instagram og merker innlegget med #ntelagetmitt. Deretter kan folk stemme på hvem de synes er best. De med flest stemmer vinner forskjellige premier. I år var det åtte lag som vant på tilfeldig uttrekning, hvor Oppdal/Rennebu var en av disse.

– I første omgang må du få nok stemmer, men der har vi aldri nådd opp. Vi vant på uttrekning, sier trener for Oppdal/Rennebu, Kurt Enebakk.

Oppdal/Rennebu slo seg sammen høsten 2020 på grunn av lite spillere i begge klubbene. Enebakk la den historiske rivaliseringen til grunn når han beskrev innlegget som var blant årets vinnere.

– Laget startet med at jeg fikk med noen spillere og en trener fra Rennebu i 06-årgangen. Vi startet laget i fjor og fortsetter i år. Historisk er det rivalisering mellom kommunelagene, og det skrev jeg i konkurransen også. Jeg skrev at guttene la en bitter strid til side, og nå kjemper sammen som et lag, sier treneren.

Håper på Norway Cup

Hva laget skal bruke premien er enda usikkert. Selv ønsker de å bruke pengene på Norway Cup, men det er enda ikke avklart om en av verdens største fotballturneringer for barn g ungdom gjennomføres i år.

– Vi håper at vi kan bruke pengene på Norway Cup, men det vet vi ikke enda. Jeg tror vi får svar denne uken på om cupen gjennomføres eller ikke, sier Enebakk.

Dette er andre gangen Enebakk trener et lag som vinner i NTE sin instagramkonkurranse.

I 2018 brukte laget premien til spill i den svenske Storsjöcupen i Östersund.