Sport

– Vi er redd frafallet blir stort, det tærer på med stadige utsettelser, innrømmer nestleder i Trøndelag Fotballkrets, Gerd Staverløkk til Radio E6. Torsdag møttes styret i kretsen og styret håper deres forslag om en kommuneserie for barn og unge kan etableres i slutten av mai.

Staverløkk er selv lagleder i oppdalsfotballen og rektor i Rennebu, og roser barn og ungdom.

– Ungdommen har vært enestående, men de gleder seg til mer enn trening. Det handler både om det sportslige og det sosiale i å reise som lag til cuper og trening, understreker Staverløkk og legger til:

– Ungdommene har vært ekstremt tålmodige, jeg var på G16-trening i går med 32 gutter. Men det er begrenset hvor lenge vi kan vente.

Fem kommuner i serie

Akkurat nå får barn og unge kun lov å trene og ha treningskamper i egen kommune.

Ifølge regjeringens plan skal det i neste trinn åpnes for kamper mellom nabokommuner. Kretsen vil gå lenger, og peker på geografien i fotball-Norge.

– Blir det kun mot én nabokommune blir det for Oppdal og Rennebu et veldig dårlig tilbud, mener Staverløkk.

Kretsen vedtok i går å foreslå en inndeling i kommuneserier, for vår region blir det med Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros.

– Vi rigger oss for det og håper at det lar seg gjennomføre fra 24. mai, sier Staverløkk og mener det taler til fotballens fordel at smittetallene går ned og at smittetiltakene som arrangørene har innført har vært vellykket.

Ifølge fotballforbundet er det knapt registrert smitte i forbindelse med alle de tusen fotballkampene som ble gjennomført da det var kamper i fjor høst.

Frykter seniorfrafall

Staverløkk er også opptatt av å åpne opp for breddefotballen. Spillere over 20 år har vært nødt til å holde én meters avstand siden mars i fjor.

– Det blir ikke mye gøy av det.

Rennebu og Oppdals herrelag i 4. og 6.divisjon, samt damelaget i Oppdal, venter spent på om det blir sesongstart snart. Staverløkk frykter det ikke blir seriestart før til høsten, og er spent på hvor mange som er med når breddefotballen gjenåpner etter over et år med nedstengt aktivitet.

– Mange er skadelidende. Får vi ikke gjenåpnet breddefotballen tror jeg de unge voksne fort finner noe annet å drive med. Det er vondt og det er trasig, sier Staverløkk.