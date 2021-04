VM-gullet røk: – Aldri kjørt på så dårlig bane

Sport

– Dette var kjipt, sier Elias Ishoel til Radio E6.

Han er tilbake i Oppdal igjen etter helgas snowcross-VM i finske Rovaniemi. Møtet med verdens beste scooterkjørere ble ikke helt som han hadde tenkt.

– Jeg skulle kjempe om VM-tittelen for første gang på mange år, forteller Ishoel, som var full av selvtillit etter at han for bare to uker siden vant den amerikanske snowcrosserien for tredje år på rad.

Det startet veldig bra fredag, der unggutten kvalifiserte seg for lørdagens finale med klar margin. Ishoel passerte målstreken kun 0.001 sekund bak vinneren, og var tent før finaleheatene.

Is i banen

– Jeg vant det første finaleheatet, hadde en god start i det andre og fikk en bra ledelse, forteller Ishoel.

Men da skjedde det som ikke skal skje på en løpsbane.

– Det var mye is i banen. Forstillingen ble skadet og bøyde seg stadig mer utover i løpet. Til slutt klarte jeg ikke å holde scooteren på skiene og veltet et par ganger. Da ga jeg opp.

Forstillingen var for mye bøyd til å fortsette. Siden det er et krav at utøverne må starte og slutte med samme kjøretøy, måtte han kaste inn håndkleet.

Ishoel er ikke nådig i sin kritikk mot arrangøren.

– Jeg har ikke kjørt på en så dårlig bane, og har ikke vært så misfornøyd med forholdene noen gang, sier Ishoel, som var veldig fornøyd med egen kjøring dagen før.

– Jeg prøver å ikke være misfornøyd, alle stiller likt med de samme forholdene. Men etter målgang sa jeg rett ut at jeg aldri vil kjøre VM på denne banen igjen, sier Ishoel, som også forstår at det var utfordrende værforhold som gjorde at baneforholdene ble dårlige.

– Nei, nå er det bare å glemme denne helga, sier han. Sjetteplassen tar han ikke med seg. Peter Nårsa fra Sverige ble verdensmester, mens landsmann John Stenberg ble nummer to. Robert Lunden fra Tydal ble nummer 13.

Satser videre i USA

Nå ser Elias Ishoel fremover.

– Sesongen er over nå, det er ingen flere løp. Det blir å trene litt til før snøen forsvinner, litt lek og å finne nye måter å bli bedre på.

Han ser frem til noen rolige dager etter flere intense måneder i USA.

–Det har vært en lang og bra sesong. Selv om det var kjipt at den ikke endte så bra, er jeg veldig godt fornøyd. Det som skjedde i VM gir meg mer motivasjon til å jobbe for å bli bedre neste år, sier Ishoel, som satser videre i den den amerikanske serien.

– Det er der jeg vil være