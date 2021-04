Kunne sikre OL-billetten, men bommet på siste stein

Sport

Norge trenger bare én seier til for å bli blant de seks beste i curling-VM, og lå godt an i en tett kamp mot Russland i kveld. Lagene fulgte hverandre tett og kampen gikk til ekstraomgang.

Der hadde Norge sistestein, som er avgjørende i curling. Russland lå med to steiner inne i boet, Walstad hadde godt med plass til å sikre bestestein og vinne kampen.

Men den ble for løs og stoppet for tidlig. Dermed to poeng til Russland og 8-6 i kampen. Dermed sikret russerne seg OL-billetten og sluttspillplassen.

Norge har nå to sjanser igjen for å kapre den åttende seieren som trolig er helt nødvendig for å bli blant de seks beste. I natt møter de hjemmelaget Canada, som overraskende har tapt fire kamper, fredag er det Skottland.