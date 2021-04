Kjører NM-uke i Oppdal

Sport

Norges Skiforbund valgte 18. mars å avlyse alle norgesmesterskap som skulle vært arrangert før 11. april, det inkluderte NM i alpint som skulle vært arrangert i Oppdal og startet denne uka.

NM skulle opprinnelig arrangeres før påske, men ble flyttet som følge av verdenscupavslutningen og karantenebestemmelser.

Skiforbundet åpnet opp for at mesterskap kunne bli arrangert på et senere tidspunkt i samråd med lokale arrangører, dersom koronasituasjonen tillater dette.

Alle renn i Hovden

Nå bekrefter leder i Oppdal Alpin, Stein Kjartan Vik, at det blir NM i alpint i Oppdal med oppstart torsdag 15. april. Dermed blir det gjensyn med Timon Haugan, Henrik Kristoffersen og Ragnhild Mowinckel som alle kjørte her i 2016, sist NM ble arrangert i Oppdal. Som for fem år siden vil alle renn gå i Hovden.

– Vi planlegger ut fra at alle renn skal gå i Hovden, som åpnes kun for NM-deltakere, sier Vik til OPP.

Oppdal Skisenter varslet tirsdag at Hovden skal stenges ned for sesongen som følge av nødvendig reparasjonsarbeid og vedlikehold. Men NM skal gå som normalt, sier Vik.

– Det blir ikke utfor og super-G, men NM i slalåm og storslalåm, samt to ekstra renn i tillegg til mesterskapet. Årsaken til det er blant annet for å gi utøverne best mulig punktgrunnlag for neste vinters deltakelse i alpine renn.

30-40 funksjonærer

Vik vet ennå ikke om det blir et normalt NM, eller en begrensning på 50 deltakere per klasse. Strenge smitteverntiltak gjør NM nærmest til et lukket arrangement uten publikum.

– Det blir heller ikke trening i forkant, utøverne kommer rett til start på torsdag, sier Vik.

Arrangørstaben er klar til å ta imot utøverne:

– Vi blir nok mellom 30 og 40 funksjonærer hver dag, selv om det ikke er som et vanlig NM. Det blir færre enn normalt. Men i samarbeid med Oppdal skisenter kan vi love gode forhold etter all snøen som falt denne uka.

De beste med Henrik Kristoffersen i spissen har meldt sin ankomst, og årsaken til at det blir to herrerenn i slalåm lørdag er fordi de beste drar nedover på søndag til skitesting i Mellom-Europa.

– Vi håper å se Timon Haugan høyt på resultatlista, sier Vik om hjemmehåpet som har medaljeambisjoner både i slalåm og storslalåm.

Det blir et amputert NM, og det blir heller ikke TV-dekning slik arrangørene hadde avtale om før arrangementet ble flyttet.

Slik blir NM-programmet

Torsdag: Storslalåm

Fredag: Storslalåm

Lørdag: Slalåm NM herrer

Søndag: Slalåm NM kvinner