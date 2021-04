Topper VM-tabellen

Sport

Norges sterke start i mennenes curling-VM fortsatte da Kina ble slått 9-5 i natt. Norge har dermed vunnet sine fire første kamper i grunnspillet.

Den fjerde kampen i grunnspillet gikk av stabelen natt til søndag etter at Norge tidligere på lørdag hadde knust Sør-Korea 9-2.

Norge åpnet kampen mot Kina med å ta to poeng i den første omgangen og deretter fulgte lagene hverandre tett med å ga ett poeng i annenhver omgang fram til 9. omgang. Da ble det to poeng til Norge.

Sammen med Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg kontrollerte skip Steffen Walstad inn til den fjerde strake seieren. Med ett poeng også i siste omgang, var Kina slått med 9-5.

Steffen Walstads lag hadde sistestein i første omgang mot Sør-Korea lørdag og benyttet den til å score hele fire poeng. Det var et tidlig knockoutslag som sørkoreanerne aldri reiste seg fra, og Norge vant til slutt 9-2 etter at Sør-Korea ga opp da Norge sikret seg to nye poeng i 7. omgang.

Norge slo Danmark 7-6 og Nederland 7-4 fredag, og med fire seire topper nå Norge tabellen. Samtidig har Norge møtt de fire antatt svakeste lagene så langt, og i kveldens kamp norsk tid blir det langt tøffere motstand. Da skal Steffen Walstad & co ut mot det svenske laget, som har startet med tap for Sveits, og seire over Italia og USA.

Med fire seire har samtidig det norske laget spilt på seg selvtillit etter ett år helt uten internasjonale matcher.

Norge har fire seire og topper tabellen foran Canada, Russland og Sveits som også er ubeseiret så langt i VM. Disse lagene har kun spilt tre kamper.

De seks beste i grunnspillet tar seg til sluttspill i VM og sikrer også OL-plass.

Slik spiller Norge (canadisk tid, Norge ligger åtte timer bak)

Søn. 4.april 14:00 SWE - NOR

Man. 5. april 14:00 GER - NOR

Tir. 6 april 09:00JPN - NOR

Tir. 6 april 14:00 NOR - SUI

Ons. 7 april 09:00 NOR - USA

Ons. 7 april 14:00 ITA - NOR

Tor. 8 april 09.00 RUS - NOR

Tor. 8. april 19:00 NOR - CAN

Fre. 9. april 09:00 SCO - NOR

