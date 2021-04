Bygdespleis skal få fotballhallen i mål

Sport

– Det hadde vært knall med fotballhall, roper G13-laget som har trening i påska.

Trenerne Olav Skjøtskift og Tor Mæhle har en internasjonal gjeng på banen – hele fem nasjoner er representert blant de ti som er på trening ute på kunstgresset.

– Somalia, Eritrea, Kurdistan, Haiti og Latvia, kommer det kjapt fra guttene når de presenterer seg og landene de kommer fra.

Guttene har ventet en hel vinter på å få trene på kunstgress, men går det slik Spleis-aksjonistene og fotballeder Inge Lauritzen håper er det nest siste vinteren fotballspillere i Oppdal har trening innendørs på parkett i fire-fem måneder.

Heidi Hokseng, Aina Volden og Hanne Hojem har allerede sendt ut de første epostene til lokalt næringsliv som blir bedt med på dugnaden. Etter påske tar de direkte kontakt og håper mange lokale bedrifter blir med på aksjonen.

For nå er det siste innspurt for å finansiere hallen som fotballgruppa har jobbet for i mange år.

Fra før har Oppdal kommune bevilget 5,5 millioner kroner, det samme beløpet kommer i støtte via spillemidler for 9er-hallen som fotballgruppa planlegger.

Storaktører bidrar

Oppdalsbanken har allerede gått inn med 2 millioner som sponsor for Oppdalsbanken Arena, som hallen skal hete. Nå røper Lauritzen at fotballgruppa har fått napp også hos seks større bedrifter i Oppdal og regionalt.

– Det er flere som går inn med 200-300.000 kroner, og som ser verdien for lokalsamfunn og næringsliv at vi får enda et tilbud for barn og unge i bygda som også vil dra mange til Oppdal, sier Lauritzen.

Han bekrefter at både Elotec, Minera Skifer og Domus Oppdal går inn med sekssifrede beløp.

Lauritzen håper å få samlet alle disse aktørene til en presentasjon rett over påske.

Dermed er over 14 millioner i boks av et budsjett på 19 millioner. Målet nå er å samle inn 2,4 millioner kroner fra andre næringsaktører i bygda, mens den siste delen blir finansiert gjennom låneopptak.

Nå skal Spleis-trioen saumfare lokalt næringsliv etter støtte, og senere skal privatpersoner utfordres når fotballsesongen forhåpentlig kommer i gang for barn og unge i mai.

– Hvor mye håper dere at den enkelte bedrift bidrar med?

– Det vi spør om er 10, 20 eller 30 000 kroner. Noen kan nok tenke seg å gi mer, og noen mindre. Men vi ønsker støtten utbetalt i 2022, og da er det også litt tid til å planlegge og budsjettere. Så håper vi at samfunnet er kommet tilbake til det normale igjen etter pandemien.

På spørsmål om han tror korona-krisen kan påvirke prislappen på fotballhallen, svarer Lauritzen:

– Det spesielle i Oppdal er at byggmarkedet er hett, og det er liten kapasitet blant aktørene. I andre klubber som har tilsvarende planer som oss, ser vi at hallprisene er på linje med det vi har fått i 2018. Derfor er det lite som tyder på at prisene har gått til værs.

Offentlig anbud

Tidligere har fotballgruppa hatt kontakt med Best Hall som har bygd slike haller over hele Norge, men slik prosjektet har utviklet seg er det ikke bare å velge utbygger selv. Hallen må ut på offentlige anbud fordi offentlige midler vil overstige 50 prosent av kostnaden, forklarer Lauritzen.

Hallen er allerede blitt utsatt flere ganger, men fotballsjefen sier at han har et berettiget håp om at den skal stå ferdig høsten 2022.

– Vi legger opp et løp med reguleringsarbeid og saksbehandling der vi sender tippemiddelsøknad innen 1. november i år. Vi er klar over at det kan være mange snublesteiner underveis, men vi håper åpne hallen 1. november 2022, sier Lauritzen, som særlig trekker frem at satsingen også er et stort integreringstiltak.

– G13 er et supert eksempel på at fotballen i Oppdal favner barn og unge uavhengig av alder, kultur og bakgrunn. Det er et lavterskeltilbud med lave kostnader for barnefamilier.