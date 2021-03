Utsetter fotballstarten for barn og ungdom

Sport

NFF Trøndelag hadde planlagt oppstart av seriespillet for barn og ungdom rett etter påske, men med dagens restriksjoner og smitteutviklingen nasjonalt, blir nå seriestarten utsatt.

Det skriver Trøndelag fotballkrets på sin hjemmeside.

Nå er det kun tillatt med kamper internt i hver kommune og det blir ikke åpnet for seriespill før det blir mulig å spille kamper på tvers av kommuner.

Dermed vil kampoppsettet for barnefotballen 10-12 år settes opp fra mandag 26. april, og nå er det klart at alle klasser settes opp med helårsserier. Dette betyr at 10- og 11-årsklassene ikke bygges om basert på resultater fra vår- til høstsesongen.

Ungdomsfotballen for 13–19 år settes opp fra lørdag 24. april. Dersom oppstarten blir senere kan vårsesongen bli strukket til august. Det vil isåfall medføre en senere oppstart og forlenging av høstsesongen.

Barne- og ungdomsfotballen fikk spille full høstsesong, mens breddefotballen for seniorer ikke har fått spille med fullkontakt på ett år.

Nå tror ikke kretsen lenger på at seniorene får komme i gang i vår.

«All den tid seniorlagene ikke har fått trent med fullkontakt på over ett år, er det mest realistisk å tro på en halv sesong», skriver fotballkretsen på sin hjemmeside.

Nå skal klubbene kontaktes for å høre om de opprettholder påmeldingene av seniorlag.

Rennebu spiller i 4. divisjon og Oppdal i 6. divisjon for herrene, mens damelaget til Oppdal spiller i 4. divisjon.

Dersom det åpnes for seniorkamper før sommeren, vil NFF Trøndelag tilby et Trøndersk mesterskap med puljespill i juni.