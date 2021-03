Får ikke lov å trene, skal spille om seks OL-billetter

Sport

I fjor ble curling-VM avlyst, og i øyeblikket er det treningsforbud for det norske curlinglandslaget som skal spille VM i Canada om fjorten dager. Det er ikke optimal forberedelse til et VM som er særdeles viktig. De seks beste i VM er kvalifisert til OL i Beijing.

– Nei, vi får ikke trent slik reglene er i Norge nå, og vi har ikke spilt en internasjonal kamp siden februar i fjor. Trøsten er at det er flere enn oss som stiller opp uten optimal oppkjøring, bortsett fra stornasjonene Sveits, Skottland og Canada er det få som har spilt kamper.

Det forteller Steffen Walstad til OPP tre dager før han og lagkameratene setter seg på flyet over til Canada. Før det er det er omfattende testing for å sikre seg at ingen deltakere bringer med seg covid-19 inn i turneringen.





Stiller miks-lag

Smittevernet er én ting, treningsgrunnlaget en annen bekymring.

– Vi har spilt noen kamper, men verken isforholdene eller nivået er i nivået av det vi møter i VM, innrømmer Walstad.

Med seg over til Canada har han tre oppdalinger. Eirik Mjøen fra Walstads nye lag, Team Oppdalsbanken, skal sammen med Markus Snøve Høiberg, Torger Nergård og Magnus Vågberg fra Team Minera Skifer forsvare Norge.

– Det ble et realt mikslag. Jeg har spilt med alle før, bortsett fra Torger Nergård. Vi skulle gjerne spilt sammen mer, men vi har trent sammen siden januar og fått en del økter på isen, forteller Walstad.

– Hvordan har det vært å holde motivasjonen oppe uten å møte lag utenfra Norge på et år?

– Jeg får motivasjon av å tenke på at det arbeidet en legger ned er viktig. Jeg har hatt bra med motivasjon i hele år, selv om det ikke er så gøy å dra på trening hver dag, sier Walstad.

Går rett i isolasjon

Canadiske curlingarrangører har allerede avviklet tre nasjonale mesterskap i Calgary og er drillet på smittevern. Ingen har blitt smittet i de tre tidligere mesterskapene, ifølge Walstad og det blir strenge tiltak når Walstad & co skal over.

Før VM har de fem utøverne nærmest gått i selvpålagt isolasjon.

– Vi har prøvd å isolere oss mer og mer fra omverdenen her i Norge. Vi er engstelig for å få karantene når vi endelig får lov til å spille mesterskap igjen.

Også når de kommer til Canada blir de isolert på enerom de første tre dagene.

– Vi skal testes tre ganger før vi får trene. Vi testes tirsdag, på flyplassen når vi har landet og så på fjerde dagen. Deretter får hvert lag et fellesrom. Vi får tidligst trene mandag eller tirsdag, og da bare 40 minutter om dagen.

Seks OL-plasser

For Walstad er det ekstremt viktig å slå fra seg i VM etter at mesterskapet i fjor ble avlyst om følge av pandemien. I år var det viktig å avvikle mesterskapet som er kvalifisering til neste års OL.

– Uten at det hadde vært kvalik til OL, tror jeg kanskje ikke det hadde vært VM. Men OL betyr så mye for sporten for lang sikt, og for norsk curling.

De seks beste går videre til OL.

– Vi sikter høyere, men er svært happy med topp seks-plassering.