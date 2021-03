Her glipper seieren for Elias

Sport

Fredagen gikk ikke helt som håpet for Elias Ishoel. Etter første løpskveld denne helga sa han til snocross.com at til tross for at han kjørte inn til fjerde plass, så var det hans verste løpskveld denne sesongen.

I lørdagens løp tar han andre plass i første kvalifiseringsheat. I det andre heatet ligger han an til å vinne, men like før start stopper motoren på scooteren, og han havner bak.

Daniel Benham var raskest ut fra start i finalen, og fikk beholde teten uten utfordringer de første minuttene. Fire minutter inn i løpet kommer han opp mot Benham, og kommer seg forbi. Etter å ha hatt ledelsen i et halvt minutt treffer han en kant, og havner av banen og scooteren.

Han fortsetter likevel løpet, tar inn 10 sekunder på de i front, og ender på en sjetteplass.

Oskar Norum, svensken som tok sin første seier i Pro klassen dagen før, vinner igjen.

Elias skriver selv på sin Instagram at han ikke er særlig fornøyd med egen prestasjon denne kvelden.

– Dette var den første lørdagen denne sesongen at jeg ikke vant, og første løpshelg uten å vinne på 2,5 år. Det var en «streak» jeg ikke ville miste.

Neste helg skal det hele avgjøres, på samme bane i Eagle River som i helgen.

Elias beholder poengledelsen med 608 poeng, 81 poeng foran Francis Pelletier med 527 poeng. Oskar Norum ligger på sammenlagt tredjeplass med 511 poeng.